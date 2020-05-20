Определены два сценария движения рубля

На мировые фондовые рынки вернулись позитивные настроения. Это стало возможным благодаря надежде по поводу перезапуска крупнейших мировых экономик и заявлению главы ФРС США Джерома Пауэлла, который пообещал в случае необходимости принять дополнительные монетарные стимулы.

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал, как восстанавливается нефтяной рынок. И дал несколько сценариев движения курса рубля.

- Поддержку сырьевым валютам оказывают растущие цены на энергоносители, - напоминает эксперт. - А стремительный рост нефтяных котировок поощряет информация, что спрос на черное золото в Китае постепенно возвращается к уровням, которые были до коронавируса. На смену заголовкам в деловых СМИ "Нефти слишком много" пришли заголовки "Возможен дефицит".

По заявлению генсека ОПЕК Мухаммед Баркиндо, мировое сокращение добычи нефти идет быстрыми темпами, о чем красноречиво свидетельствуют данные

от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. О том, что число действующих нефтяных буровых установок в Соединенных Штатах снижается девять недель подряд, достигнув минимумов июля 2009 года.

По прогнозу Минэнерго США, добыча сланцевой нефти в крупнейших регионах страны в июне снизится по сравнению с маем на 197 тысяч баррелей в день - до 7,822 миллиона баррелей в сутки. Самое большое снижение добычи ожидается на месторождении Permian - на 87 тысяч, до 4,29 миллиона баррелей в сутки.

Ну и, конечно же, свой вклад в рост цен на нефть активно вносит Эр-Рияд. В минувшую субботу Саудовская Аравия совместно с Кувейтом договорились снизить добычу на крупнейшем месторождении "Аль-Хафджи", а с июня саудиты в добровольном порядке сверх квоты по соглашению ОПЕК+ сократят добычу еще на миллион баррелей в сутки.

На данном этапе по мимо восстановления цен на энергоносители российской валюте оказывает поддержку Центробанк России, который по поручению Минфина с 13 мая ежедневно продает валюту на открытом рынке объемом 11,3 миллиарда рублей. Действия Банка России при ухудшении внешней и внутренней конъюнктуры не позволяют рублю укрепиться ниже отметки 75. А для уверенного закрепления под уровнем 72 за доллар нужны более высокие цены на нефть.

Таким образом, в среднесрочной перспективе консервативный сценарий предполагает сохранение диапазона 72-75, а оптимистичный - пробой отметки 72. И дальнейшее постепенное укрепление рубля к уровню 70 по отношению к американскому доллару.