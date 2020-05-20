Отели и казино в Лас-Вегасе возобновят работу первого июня

Один из отелей в Лас-Вегасе начнет размещать постояльцев с первого июня. Гости курорта Venetian смогут посетить казино, полежать у бассейна, отведать изысканные блюда в десяти ресторанах.

Администрация гостиницы приняла все необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности. В частности, регулярно будет проводиться дезинфекция помещений, а персонал обяжут носить медицинские маски. Гости должны соблюдать безопасную дистанцию в барах, спортзалах, бассейнах.

Курорт был закрыт 19 марта из-за коронавируса SARS-CoV-2. Интересно, что 29 апреля губернатор штата Неавада Стив Сисолак заявил в эфире телеканала ABC, что казино и иные игорные заведения в регионе еще не скоро получат разрешение на возобновление своей деятельности.