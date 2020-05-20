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Рубрика: Общество

В Германии раскопали 300-тысячелетнего слона

Текст: Денис Передельский
Фото: Ivo Verheijen, Schoningen Research Station Фото: Ivo Verheijen, Schoningen Research Station
Фото: Ivo Verheijen, Schoningen Research Station

В Германии археологи из Центра эволюции человека при Университете Тюбингена в сотрудничестве с Государственным бюро по делам наследия Нижней Саксонии впервые обнаружили в городе Шенинген почти полный скелет евразийского слона вида Palaeoloxodon, погибшего на западном берегу одноименного озера примерно 300 тысяч лет назад.

Отчет об открытии появился на сайте Университета Тюбингена. Почти полный скелет слона был найден при раскопках в местном карьере. Он сотни тысяч лет лежал в отложениях, насыщенных влагой. Эта среда необычайно хорошо его сохранила.

Фото: Swinburne University of Technology
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"Мы обнаружили бивни длиной 2,3 метра, полную нижнюю челюсть, многочисленные позвонки и ребра, а также крупные кости от трех конечностей и тонкие подъязычные кости", - говорит руководитель раскопок Хорди Серанджели.

Ученые уже определили, что это была самка зрелого возраста. Она весила около 6,8 тонны, а высота животного до плеча составляла около 3,2 метра. То есть этот слон был крупнее, чем современные африканские слоны.

Скорее всего, животное умерло от старости, а не от рук, скажем, древних людей, устроивших на него охоту. На это указывают, в частности, следы зубов на костях - вероятно, после гибели слона тушу изгрызли хищники или падальщики.

В то же время археологи отмечают, что древние люди, видимо, тоже использовали тушу погибшего слона в своих целях. Рядом со скелетом животного было найдено около 30 маленьких кремневых фрагментов орудий и две длинные кости, которые, судя по всему, также использовались гоминидами как инструменты. Обнаруженные тут же в почве микрочастицы указывают на то, что "заточка" каменных артефактов происходила рядом с останками слона.

"Охотники каменного века, вероятно, вырезали мясо, сухожилия и жир из этой туши, - говорит Серанджели. - Умирающие слоны, возможно, были разнообразным и относительно распространенным источником пищи и ресурсов для Homo heidelbergensis".

Фото: Из личного архива Олега Гончарюка
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По его словам, считается, что палеолитические гоминиды были умелыми охотниками. Однако у них вряд ли были веские причины для того, что подвергать себя опасности при охоте на взрослых слонов. Они наверняка знали, что слоны часто приходят на берег озера умирать, как это делают и современные потомки этих мощных существ. Поэтому проще и безопаснее было выждать такой момент и разделать тушу умершего животного.

В ходе раскопок также было установлено, что вокруг нынешнего озера Шенинген в древности обитало много слонов, что подтверждается оставленными ими следами. Они были найдены буквально в 100 метрах от окаменелого скелета. Это первая находка такого рода в Германии.

"Небольшое стадо взрослых и молодых животных, должно быть, прошло в этом месте, - говорит Флавио Альтамура из Римского университета Сапиенца, проанализировавший следы. - Эти крупные и тяжелые животные шли параллельно линии воды по берегу озера. Их ноги утопали в грязи, оставляя круглые следы с максимальным диаметром около 60 сантиметров".

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