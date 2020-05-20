Парламент Болгарии осудил планы Украины по разделу Болградского района

Болгарский парламент принял декларацию в отношении административно-территориальной реформы Украины, предполагающей раздел на пять общин Болградского района Одесской области.

"Болгарский парламент выражает свое категорическое несогласие с подготовленными административными изменениями и призывает болгарское правительство принять все возможные меры в отношении правительства Украины, чтобы гарантировать сохранение целостности болгарского общества в Болградском районе", - сообщили в пресс-службе законодательного органа республики.

В этой связи в Софии настаивают на организации срочных переговоров с Киевом по вопросу защиты интересов этнических болгар, проживающих на территории Украины. Отмечается, что данная проблема является одной из приоритетных в текущих отношениях между двумя государствами.

Принятая декларация была направлена в адрес посла Украины в Болгарии.

В Болградском районе проживает более 200 тысяч этнических болгар. Ранее София уже выступала с заявлением о недопустимости раздела указанной территории и настаивала на присвоении ей "особого статуса болгарского региона".

Подобные претензии к Киеву выдвигает и Будапешт на фоне принятого украинской стороны закона, ограничивающего возможности венгерского нацменьшинства обучаться на родном языке.