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20.05.2020 18:59
Рубрика: В мире

Парламент Болгарии осудил планы Украины по разделу Болградского района

Текст: Александр Гацак (София)

Болгарский парламент принял декларацию в отношении административно-территориальной реформы Украины, предполагающей раздел на пять общин Болградского района Одесской области.

"Болгарский парламент выражает свое категорическое несогласие с подготовленными административными изменениями и призывает болгарское правительство принять все возможные меры в отношении правительства Украины, чтобы гарантировать сохранение целостности болгарского общества в Болградском районе", - сообщили в пресс-службе законодательного органа республики.

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В этой связи в Софии настаивают на организации срочных переговоров с Киевом по вопросу защиты интересов этнических болгар, проживающих на территории Украины. Отмечается, что данная проблема является одной из приоритетных в текущих отношениях между двумя государствами.

Принятая декларация была направлена в адрес посла Украины в Болгарии.

В Болградском районе проживает более 200 тысяч этнических болгар. Ранее София уже выступала с заявлением о недопустимости раздела указанной территории и настаивала на присвоении ей "особого статуса болгарского региона".

Подобные претензии к Киеву выдвигает и Будапешт на фоне принятого украинской стороны закона, ограничивающего возможности венгерского нацменьшинства обучаться на родном языке.

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