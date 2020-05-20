В охваченных пандемией коронавируса США власти фиксируют тревожную тенденцию. Напуганные распространением инфекции американцы боятся вызывать "скорую помощь" и обращаться в больницы из-за страха заразиться COVID-19, что повышает смертность на дому.

Такой вывод власти ряда штатов сделали после изучения статистики звонков на единый номер службы спасения - 911. Так, в штате Теннесси количество обращений к диспетчерам экстренной медицинской службы упало на 20 процентов, а во Флориде - на все 50. Аналогичная ситуация в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Как отмечают местные специалисты в области неотложной помощи, американцы сильно напуганы возможностью подцепить вирус от медиков. При этом спасатели в двух графствах во Флориде свидетельствуют, что в прошлом месяце находили умерших в домах в два раза чаще, чем год назад, сообщает ems1.com. Дело в том, что у оставшихся на дому коронавирус иногда стремительно прогрессирует, что приводит к летальному исходу. Одновременно фиксируется резкий рост обращений по номеру 911 в связи с передозировками лекарств, которые американцы употребляют в целях профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией. Другой признак охватившего население CША страха - массовый отказ от посещения медучреждений. Причем, визиты в больницы стали откладывать как страдающие хроническими болезнями пациенты, так и родители, которые стали реже приводить своих детей в специализированные госпитали.