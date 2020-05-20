Почта России: Потребительская активность начинает восстанавливается

Новый барометр онлайн-торговли, подготовленный Почтой России, фиксирует рост объемов внутрироссийских и трансграничных отправлений, сообщают в компании.

После значительного снижения интернет-торговли из-за влияния коронавируса на рынке E-com наметились признаки рост.

"Почта России как крупнейший оператор электронной коммерции собирает и накапливает большое количество оперативных данных, по которым можно судить об экономической активности нашей страны. По итогам прошлой недели мы видим, что потребительская активность начинает осторожно восстанавливаться. Об этом свидетельствуют и домашний, и международный индексы доставок", - прокомментировал Максим Акимов, генеральный директор Почты России.

Бюллетень, получивший название "Почта.Барометр", будет публиковаться каждую неделю.