"Пока все остальные ждут ремейков": Вышел трейлер новой части Serious Sam

Издательство Devolver Digital и хорватская студия Croteam представили трейлер новой игры Serious Sam 4.
"Пока все остальные ждут ремейков", - гласит один из самых залайканных комментариев под видео, намекая на повсеместное засилье переизданий в игровой индустрии.
В ролике старина Сэмюэль Стоун уже в который раз демонстрирует, за что он получил прозвище "Крутой Сэм", вселяя страх в толпы монстров.
Также опубликованы геймплейные ролики с комментариями разработчиков, демонстрирующие новых врагов.
Нового оружия.
И особенностей боевых стычек.
Релиз запланирован на август текущего года на ПК в Steam и Google Stadia.
Первая игра в культовой серии Serious Sam вышла в 2001 году, с тех пор вышло два номерных продолжения и множество спин-оффов на различных платформах.
Четвертая часть впервые была анонсирована весной 2018 года.