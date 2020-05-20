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"Пока все остальные ждут ремейков": Вышел трейлер новой части Serious Sam

Текст:   Богдан Бобров
20.05.2020,  
20:05
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Издательство Devolver Digital и хорватская студия Croteam представили трейлер новой игры Serious Sam 4.

"Пока все остальные ждут ремейков", - гласит один из самых залайканных комментариев под видео, намекая на повсеместное засилье переизданий в игровой индустрии.

В ролике старина Сэмюэль Стоун уже в который раз демонстрирует, за что он получил прозвище "Крутой Сэм", вселяя страх в толпы монстров.

Также опубликованы геймплейные ролики с комментариями разработчиков, демонстрирующие новых врагов.

Нового оружия.

И особенностей боевых стычек.

Релиз запланирован на август текущего года на ПК в Steam и Google Stadia.

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Первая игра в культовой серии Serious Sam вышла в 2001 году, с тех пор вышло два номерных продолжения и множество спин-оффов на различных платформах.

Четвертая часть впервые была анонсирована весной 2018 года.

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