Портал госуслуг предоставит доступ к данным клиентов банков

Оформить кредит теперь станет проще - банки смогут с согласия клиентов получать сведения о них (например, о доходах) непосредственно из системы портала госуслуг. Новую услугу разработали минкомсвязи и ЦБ РФ в рамках эксперимента по запуску "цифрового профиля" граждан - единой платформы, которая к 2023 году должна обеспечить полный обмен информацией между государством, гражданами и организациями.

Теперь нет необходимости собирать большой пакет документов - финансовые организации будут получать сведения из баз данных ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других в формате "одного окна". Доступ к информации будет возможен только с согласия клиента из единого реестра цифровых согласий, важной составляющей "цифрового профиля". Ольга Скоробогатова, первый зампред ЦБ, подчеркнула, что новый сервис реализован с учетом всех мер защиты информации на базе инфраструктуры электронного правительства.

Сейчас в проекте участвуют 20 банков, клиенты шести из них уже могут подать онлайн-заявление на выдачу кредита. Это Сбербанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-банк, "Ак Барс" и РНКБ, перечислил представитель Ассоциации ФинТех, на площадке которой разрабатывалась концепция "цифрового профиля". В Сбербанке подтвердили, что теперь с помощью сервиса в нем можно оформить ипотечный кредит. Услуга доступна пользователям отдельной площадки банка по поиску и приобретению жилья. В "АК Барсе" сейчас сервис тестируют на выборке клиентов. Процедура оформления кредита в целом не поменялась, но часть данных в анкету автоматически подгружается с портала госуслуг. В эксперименте принимают участие также четыре страховые компании - они тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и каско через данный сервис.

"В ближайшее время планируется тиражирование данной возможности на самые разные направления нашей экономики", - прокомментировал глава минкомсвязи Максут Шадаев. Проект постепенно расширят на все кредитные и микрофинансовые организации, а также дополнят сведениями о доходах граждан (из информационных систем ФНС России и Минтруда России) и данными из Бюро кредитных историй). Соответствующий проект документа сейчас находится на согласовании в профильных ведомствах.