Посольство: Bloomberg должно извиниться за статью о COVID-19 в РФ

Российское посольство в США потребовало от агентства Bloomberg опровергнуть материал о коронавирусе в РФ. В диппредставительстве подчеркнули, что в статье, в частности, искажены данные о числе больничных коек.

"Статья - поток голословных политизированных обвинений вкупе со статистикой Всемирного банка о количестве больничных коек на тысячу человек в России и странах ОЭСР в 2013 году (8,2 против 3,8). При этом издание опустилось до подмены этих графиков. В результате авторы перечисляли в статье проблемы стран ОЭСР, а не России", - со ссылкой на дипломатов пишет ТАСС.

Представители российской дипмиссии потребовали от агентства Bloomberg извинений за такую подачу материала, напомнив, что уважение и точность являются неотъемлемой частью журналистской работы. "Убеждены, читатели и зрители ведущих американских СМИ заслуживают проверенной, а не сознательно искаженной информации", - отметили дипломаты.