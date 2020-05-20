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Рубрика: Власть

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Для некоторых сделок больше не понадобится электронная подпись
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(8162)
Правительство намерено упростить проведение ряда сделок с недвижимостью. Для них не потребуется оформлять цифровую подпись, будет достаточно привычной подписи от руки, сообщили "Российской газете" в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, при купле-продаже объектов муниципальной и государственной собственности власти наделяются правом подготовить скан-образ подписанного гражданином от руки документа, удостоверить его равнозначность и обратиться с заявлением о регистрации прав.

Кроме того, через личный кабинет Росреестра и других ведомств без использования электронной подписи можно будет подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов, для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости. Например, если были образованы два и более земельных участков в результате раздела или владелец садового дома хочет самостоятельно зарегистрировать свою постройку, приобретать электронную подпись для проведения учетно-регистрационных действий не потребуется.

Фото: iStock
Электронную подпись предложили использовать на портале госуслуг

Наследник сможет сразу подать заявление на снятие с кадастрового учета уже снесенного садового дома без проведения регистрации права собственности. Таким образом, будет убран правовой пробел в отношении объектов недвижимости, которые прекратили свое существование, но сведения о них все еще содержатся в ЕГРН. Сейчас существует практика, что сначала надо вступить в права наследования, стать собственником недвижимости (причем даже физически отсутствующей), а потом уже просить снять ее с учета. Ситуация абсурдная и вызывает массу проблем.

Одно из серьезных нововведений - появление выездного приема документов для государственного кадастрового учета и регистрации. При этом для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, людей с ограниченными возможностями услуга будет бесплатной.

Законопроект содержит несколько десятков изменений, которые серьезно упростят проведение сделок с недвижимостью. "Положения законопроекта сформированы исключительно по результатам анализа правоприменительной практики, - отметила Виктория Абрамченко. - А его реализация окажет положительное действие на весь рынок недвижимости". Росреестр обобщил все возникающие на практике вопросы граждан, организаций строительного комплекса, кредитных организаций, профессиональных участников рынка - нотариусов, кадастровых инженеров, самих государственных регистраторов прав - и органов местного самоуправления.

Коснутся изменения и сооружения мест для хранения личного автотранспорта. Площадь машино-места будут определять застройщики, не ориентируясь на максимально допустимые параметры.

Ранее минимально допустимые размеры одного машино-места как объекта недвижимости были установлены в размере 5,3 х 2,5 м, а максимально допустимые - 6,2 х 3,6 м. Сейчас предлагается сохранить только минимальные габариты машино-места, максимальная площадь машино-места не ограничивается. Соответственно, в скором времени в паркингах могут появиться большие места под авто.

Власть Право Личные документы Экономика Недвижимость Правительство

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