Правительство намерено упростить проведение сделок с недвижимостью

Для проведения ряда сделок с недвижимостью скоро не потребуется оформлять цифровую подпись. Достаточно будет привычной подписи от руки.

Правительство России готовит пакет изменений в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости. Как сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко, положения законопроекта сформированы исключительно по результатам анализа правоприменительной практики. А его реализация окажет положительное действие на весь рынок недвижимости.

По словам Абрамченко, Росреестром были обобщены все возникающие на практике вопросы граждан, организаций строительного комплекса, кредитных организаций, профессиональных участников рынка - нотариусов, кадастровых инженеров, самих государственных регистраторов прав и органов местного самоуправления. Поэтому фактически создан полноценный регуляторный ответ на поступающие запросы общества. Законопроект содержит несколько десятков изменений, которые серьезно упростят проведение сделок с недвижимостью.

Прежде всего, законопроект предусматривает нормы, направленные на дальнейшую "цифровизацию" услуг, что особо актуально в сложившихся условиях. Так, при заключении сделок с органами публичной власти россиянам не потребуется оформление электронной цифровой подписи. Властные структуры наделяются правом подготовить скан-образ подписанного гражданином от руки документа, удостоверить его равнозначность и обратиться с заявлением о регистрации прав.

Кроме того, через личный кабинет, без использования электронной подписи, можно будет подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов, для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости.

Например, если были образованы два и более земельных участка в результате раздела, или владелец садового дома хочет самостоятельно зарегистрировать свою постройку, приобретать электронную подпись для проведения учетно-регистрационных действий не потребуется. Наследник сможет сразу подать заявление на снятие с кадастрового учета уже снесенного садового дома без проведения регистрации права собственности.

Таким образом будет убран правовой пробел в отношении объектов недвижимости, которые прекратили свое существование, но сведения о них все еще содержатся в ЕГРН (госреестре недвижимости).

Одно из серьезных нововведений - появление выездного приема документов для государственного кадастрового учета и регистрации. При этом для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной Войны, людей с ограниченными возможностями услуга будет бесплатной.