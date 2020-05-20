Правительство уточнило нормы о расторжении аренды

Камбин внес в Госдуму поправки в рассматриваемый законопроект о поддержке бизнеса в условиях пандемии. Изменения предложены ко второму чтению документа, которое намечено на 21 мая. Правительство предлагает уточнения в резонансную норму о расторжении аренды.

Поправки кабмина опубликовал Комитет ГД по бюджету и налогам.

Напомним, что в Госдуме рассматривается комплексный законопроект о поддержке бизнеса - наиболее активно обсуждалась норма об особом порядке для договоров аренды недвижимости на фоне пандемии. В принятой в первом чтении редакции у арендаторов, чьи доходы снизились более чем на 50%, появляется право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели, согласно этой версии, обязаны были бы вернуть им обеспечительный платеж. В связи с большим потоком обращений арендодателей (они предупредили о серьезных рисках) председатель ГД Вячеслав Володин ранее обещал доработку законопроекта.

Правительство предложило компромиссный вариант в новых поправках ко второму чтению.

В предлагаемой редакции арендатор тоже сможет расторгать договор без штрафных санкций - однако теперь уточняется, что это можно будет делать до 1 октября. И перед этим две недели даются на переговоры с арендодателем. В случае неудачной дискуссии о снижении платы договор может быть расторгнут.

Важно, что убытки в виде упущенной выгоды, потери при прекращении договора с арендатора не взимаются. Однако появилось отличие от версии первого чтения - арендодатель не должен возвращать обеспечительный платеж, предусмотренный договором аренды.

Еще одно уточнение, предлагаемое кабмином: на расторжение договора будут иметь право арендаторы из отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса и его последствий. Ранее, напомним, предполагалось, что правом на расторжение могут воспользоваться все компании, чья ежемесячная выручка упала более чем на 50%.