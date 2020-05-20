Впервые за четыре года своего существования литературная премия "Лицей" объявляет короткий список в видеоформате - и первыми имена финалистов узнают читатели "Российской газеты", посмотрев видео, записанное членами наблюдательного совета, экспертами и лауреатами премии прошлых лет.

Ежегодная премия для молодых писателей и поэтов "Лицей" имени Александра Пушкина учреждена в 2017 году. Это уникальный проект международного сотрудничества Республики Корея и России, ставшая одной из крупнейших премий страны для молодых авторов.

На соискание премии могут претендовать произведения авторов от 15 до 35 лет, написанные на русском языке, ранее не входившие в другие национальные литературные премии. При этом место жительства автора значения не имеет. За четыре сезона на премию поступили заявки от десяти тысяч авторов не только из России, но также из стран СНГ, Европы, Азии, Африки и США. На соискание премии могут выдвигаться как опубликованные, так и не опубликованные произведения. Важной особенностью является то, что правом выдвижения обладают сами авторы.

Призовой фонд премии "Лицей" составляет 4,8 млн рублей. Номинаций две - "Проза" и "Поэзия" - в каждой из которых предусмотрены по три призовых места. Лауреаты, ставшие обладателями первых премий, получают по 1,2 млн рублей, вторых - по 700 тысяч рублей, третьих - по 500 тысяч.

В 2020 году на участие в конкурсе поступило 2312 заявок - 1065 прозаических и 1247 поэтических - со всей России, а также из стран СНГ, Европы, США, Мексики, Турции, Израиля и Японии. Средний возраст соискателей в этом году - 29 лет.

Председатель совета экспертов возглавил прозаик и литературный критик Владимир Березин. Под его руководством прозаики, поэты, литературные критики и редакторы литературных журналов выбирали авторов, который войдут в короткий список. После объявления финалистов эстафета по определению победителей будет передана членам жюри. Состав жюри станет известен вместе с объявлением короткого списка.

Ежегодно в финал выходит по десять авторов (тексты также могут быть написаны в соавторстве) в каждой номинации. Лауреаты премии по традиции будут объявлены в день рождения А.С. Пушкина, имя которого носит премия, - 6 июня 2020 года.

Учредители премии "Лицей" - группа компаний "ЛОТТЕ" в России, Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Литературный институт им. Горького, Ассоциация литературных журналов, "Центр поддержки отечественной словесности", "Российская газета" и "Литературная газета". Партнер премии, сервис Ridero, ежегодно к церемонии награждения издает произведения всех финалистов.