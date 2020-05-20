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20.05.2020 00:41
Рубрика: В мире

Принц Чарльз предложил потерявшим работу британцам спасать клубнику

Текст: Константин Волков

Наследник британского престола принц Чарльз совместно с правительством Великобритании предложили своим гражданам, оставшимся из-за пандемии без работы, поехать собирать клубнику на фермах в Шотландии. Это предложение касается также студентов. Обращение с приглашением "на клубнику" размещено на сайте правительства Соединенного Королевства.

Фото: Istock
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"Как часть усилий по поддержке британских фермеров и сельхозпроизводителей набрать работников на период сбора урожая, правительство Великобритании создало сайт совместно с сельскохозяйственной отраслью, чтобы найти возможности помочь", - сказано в сообщении.

При этом те, кто уже был уволен из-за связанных с пандемией сокращений и при этом имеют право заниматься другой работой, могут принять участие в сборе ягод, и правительство продолжит выплачивать им 80 процентов от зарплаты на прежнем месте работы.

Обычно для сбора урожая в Соединенном Королевстве привлекают сезонных рабочих из Восточной Европы, однако в этом году по причине изоляционных мер они приехать не смогут. Между тем, британским сельхозпроизводителям требуется порядка 90 тысяч сезонных работников.

Фото: EPA
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Как отметил министр по делам Шотландии Алистер Джек, "не сомневаюсь, что британские рабочие и студенты воспользуются возможностью прокормить Великобританию и помочь экономике в эти самые сложные времена. Все вместе - правительство, промышленность и рабочие Британии спасут шотландскую клубнику и другие наши вкусные продукты".

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