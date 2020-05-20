Принц Чарльз предложил потерявшим работу британцам спасать клубнику

Наследник британского престола принц Чарльз совместно с правительством Великобритании предложили своим гражданам, оставшимся из-за пандемии без работы, поехать собирать клубнику на фермах в Шотландии. Это предложение касается также студентов. Обращение с приглашением "на клубнику" размещено на сайте правительства Соединенного Королевства.

"Как часть усилий по поддержке британских фермеров и сельхозпроизводителей набрать работников на период сбора урожая, правительство Великобритании создало сайт совместно с сельскохозяйственной отраслью, чтобы найти возможности помочь", - сказано в сообщении.

При этом те, кто уже был уволен из-за связанных с пандемией сокращений и при этом имеют право заниматься другой работой, могут принять участие в сборе ягод, и правительство продолжит выплачивать им 80 процентов от зарплаты на прежнем месте работы.

Обычно для сбора урожая в Соединенном Королевстве привлекают сезонных рабочих из Восточной Европы, однако в этом году по причине изоляционных мер они приехать не смогут. Между тем, британским сельхозпроизводителям требуется порядка 90 тысяч сезонных работников.

Как отметил министр по делам Шотландии Алистер Джек, "не сомневаюсь, что британские рабочие и студенты воспользуются возможностью прокормить Великобританию и помочь экономике в эти самые сложные времена. Все вместе - правительство, промышленность и рабочие Британии спасут шотландскую клубнику и другие наши вкусные продукты".