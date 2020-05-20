Продлены сроки временного ввоза автомобилей в ЕАЭС

Совет ЕЭК продлил до 30 сентября этого года для физических лиц сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза. Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 30 сентября освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС и, соответственно, они не попадут под административные меры и уплату таможенных платежей.

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Решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, "растаможенных в льготном порядке", и не могли вернуться домой. Также Совет приостановил до 30 сентября течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз в Союз личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца. Заседание лидеров ЕАЭС пройдет осенью в Минске Решение распространяется на случаи, которые возникли или возникнут с 1 марта по 30 сентября нынешнего года. Оно принято из-за невозможности граждан реализовать свои права и исполнить обязанности по причине пандемии.

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