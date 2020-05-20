Продлены сроки временного ввоза автомобилей в ЕАЭС

Решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, "растаможенных в льготном порядке", и не могли вернуться домой. Также Совет приостановил до 30 сентября течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз в Союз личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.
Решение распространяется на случаи, которые возникли или возникнут с 1 марта по 30 сентября нынешнего года. Оно принято из-за невозможности граждан реализовать свои права и исполнить обязанности по причине пандемии.