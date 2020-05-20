Провинции Аргентины вернули жесткий карантин после новых случаев COVID-19

Федеральный округ Буэнос-Айрес, а также провинции Кордова, Чубут и Рио-Негро вновь ввели жесткие карантинные меры после того, как число инфицированных внезапно увеличилось.

Как отмечает El Pais, ограничительные меры были введены в Аргентине 20 марта. К началу мая распространение коронавируса удалось приостановить, и в стране начали постепенно отменять запреты, вновь открывать магазины, разрешили проведение массовых мероприятий. В некоторых провинциях в последние две недели не было зарегистрировано ни одного нового случая (хотя удивительнее другое - в провинциях Формоса и Катамарка вообще не было заболевших).

На этом фоне неожиданное выявление новых случаев инфицирования коронавирусом вынудило власти Буэнос-Айреса, Кордовы, Чубута и Рио-Негро отменить все послабления. И это при том, что заболело всего несколько человек. Стоит отметить, что в Аргентине за все время пандемии было зарегистрировано 8,3 тысячи случаев заражения, 384 человека умерли.

Как заявил губернатор Буэнос-Айреса Аксель Кисильоф, нельзя допустить, чтобы население подвергалось риску инфицирования. В столице Аргентины и на прилегающих в ней территориях проживает 15 миллионов человек (треть населения страны), даже в карантин 1,7 миллиона человек ежедневно приезжали в город на работу.

Недавно расположенные тут предприятия получили возможность вновь открыться. И их повторное закрытие грозит усугубить и так непростую ситуацию в экономике страны.