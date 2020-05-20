Путин наградил Захарову, Небензю и Башмета

Президент подписал указ о награждении государственными наградами.

Орденом Почета отмечены директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям МИД Андрей Аветисян. Награду они получили за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орден "За заслуги перед Отечеством II степени" будет вручен дирижеру Юрию Башмету.