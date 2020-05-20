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Россияне из 14 стран вернутся на родину в ближайшие дни 00:20
У берегов Нигерии пираты захватили судно под флагом Кипра 00:17
Кабмин утвердит финансирование выплат на детей в от 3 до 16 лет 00:01
Роспотребнадзор: РФ может избежать ярко выраженной второй волны COVID 20.05.2020
Россия предложила в СБ ООН осудить отправку наемников в Венесуэлу 20.05.2020
СМИ сообщили о задержании вероятного преемника аль-Багдади 20.05.2020
Путин наградил Захарову, Небензю и Башмета 20.05.2020
Трамп готов провести следующий саммит G7 в очном формате 20.05.2020
В Госдуму внесли проект о выводе дефицитных товаров из-под контрсанкций 20.05.2020
29-летний актер из комедии "Баскетс" Хэйген Миллс совершил суицид 20.05.2020
В МИД прокомментировали удаление с YouTube аккаунта крымского телеканала 20.05.2020
В Подмосковье снова дали отопление 20.05.2020
Официально анонсирован выход режиссерской версии "Лиги Справедливости" 20.05.2020
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта 20.05.2020
Названы смартфоны, которыми потребители довольны больше остальных 20.05.2020
Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины 20.05.2020
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет 20.05.2020
В Гидрометцентре уточнили информацию о мокром снеге 21 мая 20.05.2020
В Омске беременных не пустили в роддом из-за подозрения на COVID-19 20.05.2020
В Петербурге 68 медикам, заразившимся COVID-19, выплатили компенсации 20.05.2020
В Ленобласти погиб военнослужащий-контрактник 20.05.2020
Турция не примет туристов из России в июне 20.05.2020
В Москве выпал снег 20 мая 20.05.2020
В Совфеде предложили вывести медицинские маски из-под контрсанкций РФ 20.05.2020
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20.05.2020 23:18
Рубрика: Власть

Путин наградил Захарову, Небензю и Башмета

Текст: Кира Латухина

Президент подписал указ о награждении государственными наградами.

Орденом Почета отмечены директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям МИД Андрей Аветисян. Награду они получили за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Кремль поддержал предложение наградить врачей

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орден "За заслуги перед Отечеством II степени" будет вручен дирижеру Юрию Башмету.

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