Путин поручил помочь фермерам в продажах

Новости

Прибывшие в Дагестан специалисты МЧС дезинфицируют Хасавюрт и Кизляр 17:01
"Шпионы" рассекретили салон обновленного Hyundai Santa Fe для России 17:01
В Госдуме намерены обсудить с Bloomberg освещение темы коронавируса в РФ 16:52
В "ЕР" предложили установить единые подходы к зарплатам медиков 16:39
Полиция изъяла у калининградского копателя арсенал оружия 16:36
Петербуржцам начали перечислять по 800 рублей на покупку масок 16:34
Суд потребовал от разведки Германии придерживаться конституции 16:31
Пермские ученые нашли способ укрепить детали самолетов и автомобилей 16:29
Депутат Заксобрания Кубани задержан по подозрению в мошенничестве 16:28
В Петербурге установят мемориальную доску на доме Бориса Стругацкого 16:20
Убийце главы нижегородского отделения РВИО дали десять лет 16:18
Холли Берри сыграет в фильме Эммериха о столкновении Луны с Землей 16:16
"Мосприрода" запускает онлайн-занятия на тему экологии 16:12
В ГИБДД Москвы рассказали, как будут работать после снятия ограничений 16:09
Хуснуллин поручил увеличить число мостов в Забайкалье, подлежащих ремонту 16:06
В Латвии отреставрировали уникальный советский спорткар 16:04
В ботсаду Калининграда впервые за 61 год зацвела магнолия вечнозеленая 16:03
По Крыму начнут колесить автоклубы-трансформеры 16:00
В Великом Новгороде наказали водителя, сбившего выводок утят 15:56
Донской губернатор пообещал увольнять чиновников без масок 15:56
Rolls-Royce сократит каждого пятого сотрудника 15:51
Тактические учения ракетных войск Беларуси показали на видео 15:50
Жителей саратовской многоэтажки после ЧП временно разместят в школе 15:49
Дмитрий Глушко назначен первым замминистра просвещения 15:41
Mazda начала выпуск первого электрокара - кроссовера MX-30 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
20.05.2020 16:26
Рубрика: Власть

Путин поручил помочь фермерам в продажах

Текст: Кира Латухина
Фермеров нужно поддержать: им сложно пробиться в торговые сети и создать свои площадки, поэтому следует увеличить число ярмарок и других пространств, куда можно приехать продать свою продукцию, причем "не на отшибе". Об этом заявил глава государства, подводя итоги онлайн-совещания по АПК.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Президент назвал приоритетные задачи. Самый насущный вопрос - сбыт продукции. "Государство должно, безусловно, подставить плечо товаропроизводителям", - считает он. Речь идет о надежных логистических цепочках: нужно содействовать в доставке товаров "от поля до прилавка".

Фото: iStock
Фермерам дадут льготные кредиты на организацию торговых точек

Глава государства попросил правительство вместе с РЖД и производителями мяса, овощей подготовить решения по эффективной транспортировке товаров из центральной части и Сибири на Дальний Восток. Для доставки дальневосточной рыбной продукции нужно активнее задействовать Северный морской путь и тем самым снизить затраты на доставку и сделать эту продукцию доступнее.

Владимир Путин также призвал поддержать деловую инициативу на селе, рачительных, предприимчивых людей. "Очевидно, что им сложно пробиться в торговые сети. Мы годами об этом говорим. И на создание своих площадок для продажи продукции не хватает ресурсов. И без того каждая копейка у них на счету", - констатировал он и поручил Минпромторгу и Минсельхозу предложить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов.

Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
Путин: Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания

Такое содействие оказывается, но его не хватает, оценил президент и обратился к главам регионов: "Фермеры надеются на вашу поддержку, в том числе по организации нестационарной торговли". Ярмарок, других торговых пространств, куда можно приехать и продать свою продукцию, должно быть больше. "Не где-то на отшибе при этом, а в удобных местах и для покупателя, и для продавца", - отметил Путин.

"Все наши решения по поддержке АПК должны быть максимально содержательными и эффективными", - подчеркнул глава государства. Средства должны оперативно, без задержек доводиться до бизнеса, работать на результат, заключил президент и призвал к предельной ответственности.

Власть Работа власти Госуправление Экономика АПК Президент Господдержка АПК

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Голикова: 17 регионов готовы смягчать режим ограничений по COVID-19
Правительство намерено упростить проведение сделок с недвижимостью
В Госдуме поддержали идею о смягчении условий для досрочных пенсий
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
За сутки в России подтверждено 8764 случая COVID-19 в 84 регионах
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве