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Рубрика: Экономика

Путин: Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания

Текст: Кира Латухина
Россия полностью обеспечивает себя продовольствием, виды на урожай - хорошие, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Глава государства продолжил серию видеоконференций по ситуации в базовых отраслях. На встречу пригласили не только чиновников, но и руководителей компаний и агро-промышленных объединений.

За последние годы российский АПК набрал высокие, опережающие темпы и укрепляет свои позиции как современная, высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом качественного роста, отметил Владимир Путин. Сбор зерновых шесть лет подряд превышает 100 млн тонн. "В этом году у нас также хорошие виды на урожай", - оценил президент.

"Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций", - констатировал глава государства. Результаты значимы для всей страны - и сегодня, в непростых условиях, в которых оказалась экономика, важно сохранить динамику, призвал он.

Фото: iStock
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Нужно надежно обеспечить собственный рынок и использовать возможности, которые открываются для отечественных компаний, включая экспорт, поставил задачу президент. По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронуты ограничениями из-за эпидемии, но и здесь есть риски снижения доходов.

И сейчас, когда в разгаре сезон весенне-полевых работ, важно поддержать российских аграриев, чтобы у них были ресурсы на приобретение топлива, удобрений, на закупку и переработку сырья, подчеркнул Путин. "И конечно, надо обратить внимание на оплату труда сотрудников", - добавил он. Речь идет не только о крупных предприятиях и агрохолдингах, но, прежде всего, о небольших производствах, фермерских хозяйствах, подчеркнул президент: "Для них любые изменения рынка всегда очень чувствительны".

Нельзя упускать из виду и стратегические задачи. "Необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы отечественные продукты, продовольствие пользовались растущим спросом как у нас в стране, так и за рубежом", - заявил Путин. Это ключевой параметр, вокруг которого нужно выстраивать аграрную, промышленную, научно-образовательную политику, систему поддержки и стимулирования экспорта, развития глубокой переработки сельхозсырья, считает он.

Глава государства назвал впечатляющими результаты по производству мяса, мяса птицы, прежде всего, свинины, растительных масел и сахара, сахарного песка: за 10-20 лет выпуск по этим товарным позициям вырос в разы. Надо развивать садоводство, виноградарство, производство говядины, молока, заявил он.

В полной мере надо задействовать возможности отраслевой науки, нацелить изыскания на потребности производства, продолжил Путин: "Чтобы отечественные разработки в области селекции, генетики, биотехнологий служили выпуску безопасной, качественной продукции". Прежде всего, речь об импортозамещении семян и кормовых добавок. Президент выразил надежду, что сложности, которые были в последние несколько месяцев, уже преодолены.

Фото: Василий Батанов/ РИА Новости
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"Не менее важно заниматься и племенным скотом, ветеринарными препаратами", - сказал глава государства. "Это не только прикладная задача для науки и бизнеса, но и ключевое условие, залог продовольственной безопасности и независимости нашей страны", - пояснил он.

"Развитие АПК - это не только решение производственных задач, это создание новых рабочих мест, повышение доходов, качества жизни миллионов людей", - отметил Путин. "Нам нужны высокие темпы в развитии инфраструктуры, социальной сферы села, включая системы здравоохранения, образования, культуры, решение жилищных вопросов сельчан. Нужны современные, безопасные автомобильные дороги и инженерные сети и, конечно, развитие цифровой инфраструктуры, которая востребована и гражданами, и бизнесом", - заключил он.

Видео: RT

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