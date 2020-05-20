Путин заявил о допподдержке аграриев на 4,5 млрд рублей

Аграрии получат дополнительные средства на закупку сельхозтехники. Об этом заявил президент, завершая онлайн-совещание по ситуации в АПК.

Глава государства заявил о необходимости дополнительных решений для поддержки модернизации аграрных предприятий и согласовал увеличение субсидии на закупку сельхозтехники на 4,5 млрд рублей.

Владимир Путин также поддержал идею докапитализировать "Росагролизинг" на 6 млрд рублей, что позволит предоставить российским аграриям дополнительно около 1,5 тысяч единиц техники. И еще согласился для специальных инвестконтрактов и программ повышения конкурентоспособности "перенести вправо, отодвинуть на более поздний срок выполнение инвестиционных обязательств бизнеса".