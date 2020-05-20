Описан механизм работы боковой линии рыб

Команда австралийских исследователей из Квислендского университета впервые описали нейронную сеть, которая обрабатывает информацию от боковой линии у рыб. Об этом пишет издание The Journal of Neuroscience.

Неспроста на туловище рыб с обеих сторон словно бы проведена прямая линия. Как ватер-линия на морских судах. Это не для красоты: боковая линия - это "глаза и уши" водных обитателей, здесь, от головы и до самого хвоста, располагаются множество рецепторов, реагирующих на движение воды, ее температуру и другие изменения окружающей среды. Рецепторы подают сигналы в мозг, и таким образом рыбы ориентируются в пространстве, чувствуют приближение врага, и это важнейшая функция боковой линии для выживания рыб.

Значение боковой линии было уже известно ученым, но мозговые сети, которые интерпретируют информацию ее рецепторов, оставались загадкой. Каким же образом сигналы от боковой линии обрабатываются в головном мозге, выяснили австралийские ученые.

Они провели эксперименты с мальками данио-рерио - рыбкой из семейства карповых, которые чаще всего выступают в роли подопытных мышей, только в водной среде. Их заранее обработали таким образом, что их нервные клетки светились при повышении концентрации ионов кальция.

Рыбок поместили в специальную установку, где был создан искусственно управляемый поток воды. Поток постоянно менялся, а исследователи регистрировали реакцию нервных клеток на движение воды, а также связи между этими клетками. Получилась сложная нейронная сеть, ученые зафиксировали ее и дали подробное описание.

Было выявлено несколько типов нейронов, отвечающих за обработку сигналов от боковой линии. Большая часть нервных клеток, расположенных на боковой линии, реагировали на направление потока от головы к хвосту и от хвоста к голове. Для плывущей рыбы это наиболее важная информация.

Далее, в головном мозге шла более тонкая работа: анализу подвергались направление, начало, сила и скорость потока. Нейроны распределяются по всему мозгу, включая области, которые ранее не связывали с обработкой сигналов от боковой линии. Были обнаружены нейроны, которые реагируют на присутствие потока воды, другие были настроены на направление потока, скорость, длительность или накопленное перемещение воды. С помощью этой информации исследователи смоделировали базовую нейронную сеть.