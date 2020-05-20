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20.05.2020 19:35
Рубрика: Власть

Галочка летит в регионы

Расширен перечень выборов для голосования на цифровых участках
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(8162)
Центризбирком одобрил проект Порядка организации голосования на цифровых избирательных участках. Задействовать такие участки 13 сентября можно будет и на выборах депутатов региональных парламентов, ранее технология обкатывалась только на выборах губернаторов и депутатов Госдумы.

Напомним, в прошлом году с "цифрой" экспериментировала Москва. На территории столицы были открыты 30 таких участков для удобства жителей регионов, оказавшихся в единый день голосования в столице. Они могли поставить электронную галочку на выборах губернаторов и довыборах депутатов Госдумы.

Теперь власти решили продлить и расширить эксперимент, который всеми сторонами процесса был признан успешным. Парламент принял закон о возможности голосования на цифровых участках в регионах, где планируются кампании в этом году. Это выборы глав субъектов Федерации, депутатов заксобраний и дополнительные выборы одномандатников в Госдуму. Новый закон даст возможность проголосовать тем жителям, которые в день выборов будут находиться за пределами своего избирательного округа.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Совфед поддержал продление эксперимента по электронному голосованию в Москве

ЦИК одобрил два документа в развитие этого закона. Во-первых, за основу принят проект порядка голосования на цифровых участках на выборах 13 сентября. Одобрен и порядок использования технических средств электронного голосования.

Член ЦИК Антон Лопатин пояснил, что эксперимент расширяется. Теперь на цифровых участках избиратели могут проголосовать и за кандидатов в депутаты региональных парламентов, а не только на довыборах в Госдуму и в ходе кампаний глав субъектов, как было ранее. Кроме того, расширяется перечень способов подачи заявлений для участия в голосовании на цифровом участке - кроме единого портала госуслуг это будут многофункциональные центры (МФЦ), территориальные или участковые избирательные комиссии (УИК). Во всех вариантах, кроме УИК, подать заявления можно не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня голосования. "Если мы исходим из даты 13 сентября, то это с 29 июля по 9 сентября 2020 года, - пояснил Лопатин. - А через УИК - не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 3 дня до дня голосования". Он также уточнил, что заявление, поданное через госуслуги, может быть отозвано не позднее чем за три дня до голосования.

Подать заявление можно будет не только через портал госуслуг, но также через избиркомы и МФЦ

Создание цифрового участка может быть осуществлено только по заявлению субъекта Федерации, одобренного ЦИК России, пояснила глава ЦИК Элла Памфилова. А ее заместитель Николай Булаев предупредил, что электронное голосование, о котором идет речь в принятых документах, нельзя путать с дистанционным электронным голосованием. "Есть классический бумажный, а есть электронный бюллетень, - отметил он. - Однако при электронном голосовании вы обязаны прийти на участок, а при дистанционном варианте бюллетень можно получить на свой компьютер или мобильное устройство". Отметим, что закон о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно также уже принят парламентом.

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