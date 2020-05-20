Более 15 тысяч медработников смогут бесплатно жить в отелях Москвы

Более 15 тысяч московских медиков, работающих в коронавирусных стационарах, смогут во время пандемии жить в отелях - все расходы по размещению возьмет на себя столичный бюджет. Такое решение принял сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, сотрудники больниц, где оказывается помощь больным коронавирусам, получили возможность временно переехать в отели еще 12 апреля. Сейчас в программе участвуют 40 гостиниц, в них проживают более 7,5 тысячи медицинских работников. При необходимости число гостиниц теперь можно будет расширить до 50 и более.

Размещение в отелях позволяет защитить родных и близких медиков, а также минимизировать их контакты с внешним миром. В гостиницах при этом созданы все условия для комфортного отдыха - медиков размещают в номерах по одному, обеспечивают завтраками и ужинами, предоставляют другие сервисы. В отелях усилен санитарный режим, проводится регулярная дезинфекция.