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20.05.2020 13:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Четверг станет самым холодным и дождливым днем на этой неделе в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Май не баловал москвичей теплом, за исключением первой недели, однако самый холодный день впереди. Им станет четверг, 21 мая, когда воздух в регионе не прогреется выше +10 градусов, а дополнять ощущение непогоды будет сильный ветер и дожди. В ночь на пятницу в регионе будут заморозки. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: Владимир Аносов
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Как рассказала синоптик, если на этой недели отставание от климатической нормы составляет в среднем около 5 градусов, завтрашние сутки могут опустить это значение еще на 1-2 градуса. "Дождь не превратится в снег, и днем заморозков мы не ждем, - рассказывает Позднякова. - Причина затянувшегося похолодания связана с тем, что циркуляция воздуха никак не перестроится на лето, а продолжает соответствовать зиме. Отсюда в центральной части России низкое атмосферное давление, арктический ветер, дожди и слабое прогревание воздуха".

По данным метеоролога, предварительные прогнозы на "потепление" действуют ровно до того, как это потепление должно начаться. Пока по прогностической модели на этой неделе перемен на лето не ожидается, а вот последняя пятидневка может быть уже немного теплее. Так воздух сможет прогреться днем даже до +15 градусов, что мало для конца мая, но уже тепло для нынешнего месяца.

- Самым холодным и ненастным днем на этой неделе станет четверг, мы ожидаем затяжные дожди, облачность и не выше +10 днем, в ночное часы заморозки до -3, - рассказала Позднякова. - Уже в пятницу дождей будет меньше. В выходные - переменная облачность, ночью уже +6...+7, днем около 12-13 градусов выше нуля.

Ранее центр погоды "Фобос" прогнозировал приход летней погоды с дневными +20 и выше в начале июня. Что ж, до конца последнего весеннего месяца остается полторы недели. Посмотрим.

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