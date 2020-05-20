Как московские учителя занимаются самообразованием

Школьный год для многих закончился, однако ученики не спешат расставаться с партой, многие "ходят" онлайн на подготовительные занятия, кружки, занятия по любимым предметам. Да и их преподаватели не отстают. Снова сесть за парту сейчас решили 1,4 тысячи учителей из 318 городских школ. Чему дистанционно обучаются классные руководители, выставив ученикам годовые оценки, выяснил корреспондент "РГ".

Московский городской педагогический университет совместно с Городским психолого- педагогическим центром разработали курсы переподготовки онлайн-обучения. Так, сейчас идет курс по психологии детского коллектива. Помимо востребованных "психологических" навыков, новый курс помогает классному руководителю применять свои навыки во время онлайн-обучения.

- На нашем курсе сейчас обучаются 1400 человек из 318 школ, курс поможет отточить практические навыки по созданию комфортной и безопасной образовательной среды, освоить новые технологии работы с детским коллективом, - рассказывает начальник отдела методической и инновационной деятельности Городского психолого-педагогического центра Елена Ушакова. - Мы активно используем видеоконтент, интерактивные задания. Более того, наша программа стала эффективным местом обмена опытом педагогов столичных школ, на практических занятиях они демонстрируют лучшие практики работы с детьми.

Как рассказывает один из участников проекта преподаватель школы №2200 Дмитрий Карманов, курсы психологии детского коллектива помоги вспомнить то, что преподавали в вузе.

- В современной школе необходимо быть подкованным в области психологии, - рассказал "РГ" Дмитрий Карманов. - Это помогает на некоторые ситуации взглянуть с другой стороны, с позиции детей. И сразу стали видны некоторые промахи, понятней стали школьные ситуации. Теперь моя мечта сделать действительно "классный" кабинет, чтобы в нем было комфортно учиться и учить. Я вспомнил, про медиацию или разрешение конфликтных ситуаций. На занятии слышал много интересных идей, увидел, что среди учителей есть общее понимание, позитивный настрой. Но это не единственный курс, я бы посетил занятия, касающиеся инклюзивного образования.

Как рассказали "РГ" в департаменте образования и науки столицы, помимо обучения

сопредельным профессиям, педагоги могут пройти курсы по основам профилактики негативных проявлений среди учащихся, методические основы восстановительного подхода к управлению дисциплиной в учебном коллективе, служб примирения в школе и многое другое.

Также в помощь московским учителям, учеников и родителей в период самоизоляции Городским методическим центром был разработан проект "Классный руководитель онлайн". Он позволяет педагогам организовать и провести содержательные дистанционные классные часы и образовательные активности для школьников и их родителей. Здесь же представлены практические советы по организации онлайн-встреч с родителями, дистанционная подготовка ребенка к экзаменам и олимпиадам, профориентация школьника и многое другое. Да и с организацией досуга думать не нужно, на портале собраны предложения по организации просмотра музейной экспозиции, оперы, балета и или спектакля. Учащиеся могут побывать в онлайн-турах в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Русском музее, Центральном музей связи имени А.С. Попова и других. Среди киноклассики посмотреть можно "Дети капитана Гранта", "Уроки французского", "Земля Санникова", а также театральные постановки - "Ревизор" Малого театра России или "Вишневый сад" театра "Современника". Также на сайте представлен интерактивный календарь до конца мая.