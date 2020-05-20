Как московские учителя занимаются самообразованием

Московский городской педагогический университет совместно с Городским психолого- педагогическим центром разработали курсы переподготовки онлайн-обучения. Так, сейчас идет курс по психологии детского коллектива. Помимо востребованных "психологических" навыков, новый курс помогает классному руководителю применять свои навыки во время онлайн-обучения.
- На нашем курсе сейчас обучаются 1400 человек из 318 школ, курс поможет отточить практические навыки по созданию комфортной и безопасной образовательной среды, освоить новые технологии работы с детским коллективом, - рассказывает начальник отдела методической и инновационной деятельности Городского психолого-педагогического центра Елена Ушакова. - Мы активно используем видеоконтент, интерактивные задания. Более того, наша программа стала эффективным местом обмена опытом педагогов столичных школ, на практических занятиях они демонстрируют лучшие практики работы с детьми.
Как рассказывает один из участников проекта преподаватель школы №2200 Дмитрий Карманов, курсы психологии детского коллектива помоги вспомнить то, что преподавали в вузе.
- В современной школе необходимо быть подкованным в области психологии, - рассказал "РГ" Дмитрий Карманов. - Это помогает на некоторые ситуации взглянуть с другой стороны, с позиции детей. И сразу стали видны некоторые промахи, понятней стали школьные ситуации. Теперь моя мечта сделать действительно "классный" кабинет, чтобы в нем было комфортно учиться и учить. Я вспомнил, про медиацию или разрешение конфликтных ситуаций. На занятии слышал много интересных идей, увидел, что среди учителей есть общее понимание, позитивный настрой. Но это не единственный курс, я бы посетил занятия, касающиеся инклюзивного образования.
Как рассказали "РГ" в департаменте образования и науки столицы, помимо обучения
сопредельным профессиям, педагоги могут пройти курсы по основам профилактики негативных проявлений среди учащихся, методические основы восстановительного подхода к управлению дисциплиной в учебном коллективе, служб примирения в школе и многое другое.
Также в помощь московским учителям, учеников и родителей в период самоизоляции Городским методическим центром был разработан проект "Классный руководитель онлайн". Он позволяет педагогам организовать и провести содержательные дистанционные классные часы и образовательные активности для школьников и их родителей. Здесь же представлены практические советы по организации онлайн-встреч с родителями, дистанционная подготовка ребенка к экзаменам и олимпиадам, профориентация школьника и многое другое. Да и с организацией досуга думать не нужно, на портале собраны предложения по организации просмотра музейной экспозиции, оперы, балета и или спектакля. Учащиеся могут побывать в онлайн-турах в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Русском музее, Центральном музей связи имени А.С. Попова и других. Среди киноклассики посмотреть можно "Дети капитана Гранта", "Уроки французского", "Земля Санникова", а также театральные постановки - "Ревизор" Малого театра России или "Вишневый сад" театра "Современника". Также на сайте представлен интерактивный календарь до конца мая.