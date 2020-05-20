Как проходит призыв в армию в условиях пандемии

К окрашенным в камуфляж воротам областного сборного пункта в Воронеже подъехал торжественный черный микроавтобус. Сиденья колесницы были затянуты в пленку, водитель и пассажиры - в масках. Машину встречали солдаты войск химзащиты в герметичных костюмах и респираторах. Пока старший инструктировал водителя, как и куда следует подъехать, бактериологический спецназ из распылителей продезинфицировал автобус. Сидевшие внутри новобранцы смотрели, как за окнами начинается их новая жизнь. После обработки ворота с орлом отъехали в сторону. Ребята проехали мимо нарядной боевой техники на постаментах и попали в армию.

На коронавирус новобранцев проверяют еще дома, на призывной комиссии

Сборный пункт перед призывом обработали, как операционную. Завезли объемистые упаковки масок, баллоны с раствором для дезинфекции, бактерицидные лампы и бесконтактные термометры. На коронавирус будущих новобранцев проверяют еще дома, на призывной комиссии. В день отправки несколько раз измеряют температуру, маршруты перемещения команд по сборному пункту выстроены так, чтобы будущие солдаты как можно меньше контактировали с окружающими. В воинские части их тоже повезут особняком - через изолированные зоны в аэропортах и на вокзалах, непрерывно измеряя температуру и зорко следя за тем, чтобы ни у кого не было признаков простуды. А по прибытии в часть новобранцев поместят на двухнедельный карантин.

Их уже ждет новенькая форма - ее образцы выставлены в специальном стенде. Самая красивая, конечно, морская - с тельняшкой. Но первую партию новобранцев оставят служить на суше, недалеко от дома - это добровольцы, которые осаждали свои военкоматы, не дожидаясь повестки. Парней переодели, обули в высокие ботинки, выдали тапочки, камуфляжную сумку с надписью "Армия России" и две карты. Одна банковская - на нее будет приходить солдатская зарплата, на другой хранятся персональные данные бойца.

Утвержденный еще до пандемии план весеннего призыва - 3090 человек - Воронежская область выполнит, заверили военные.

Комментарии

Александр Журавлев, командующий войсками Западного военного округа:

- В рамках весеннего призыва в 26 регионах Западного военного округа начали работу более 900 муниципальных призывных комиссий. Помещения военкоматов и сборных пунктов обрабатываются войсками химзащиты. На службу в ЗВО предстоит призвать более 46 тысяч человек. Почти половина из них будет направлена в части Балтийского флота, общевойсковых и танковых армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, спортивные, научные и научно-производственные роты.

Сергей Панков, военный комиссар Воронежской области:

- Коронавирус немного сдвинул сроки отправки новобранцев в войска. Обычно первые партии от нас уходят в апреле, сейчас - на месяц позже. Но, как и раньше, основной поток пойдет в первой половине июля. В прошлые годы ждали, пока студенты сдадут экзамены, теперь - из-за повышенных мер безопасности.

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