В Костроме родители дошкольников засыпали обращениями местных чиновников: костромичи вышли на работу после режима самоизоляции и требуют открытия дежурных групп в детсадах. В сложной ситуации оказались и сотрудники непрерывных производств, и семьи медработников.

- Я многодетная мама, у меня трое детей. Старший - школьник, младшим - три года и пять лет. До начала карантина они ходили в детский сад. Я работаю дневной медсестрой в больнице, муж - повар больничного пищеблока. Нашу работу никто не приостанавливал. Больных, несмотря ни на что, нужно продолжать лечить и кормить, - рассказала "РГ" костромичка Ирина Филиппова.

В марте малыши болели, и Ирине дали больничный. В апреле у нее подошел ежегодный отпуск, и она провела его на самоизоляции с детьми. Но 28 апреля отпуск закончился, и медсестра вернулась на работу.

- У меня сразу встал вопрос с детским садом. Муж уходит на работу в 05.30 утра. Даже если мне перейти на посуточную работу, то с дежурства я буду возвращаться не раньше половины девятого. Это значит, что каждый раз как минимум три часа дети будут предоставлены сами себе - в квартире без присмотра взрослых. А это очень опасно, - переживает костромичка.

Молодой семье повезло: в первые дни заботу о малышах взяла на себя бабушка, которая живет неподалеку. Но сейчас у пенсионерки, много лет проработавшей на вредном производстве, обострились хронические болезни, и находиться целыми днями в однокомнатной квартире с энергичной малышней ей стало совсем невмоготу.

Ирина начала обзванивать департаменты образования, здравоохранения и детсады в надежде найти для своих детей работающую дежурную группу, но задача оказалась невыполнимой.

Врачи-инфекционисты не рекомендуют полноценно открывать дошкольные учреждения

- В департаменте нас "нуждающимися" для записи в дежурные группы не признали: сказали, что оба супруга должны быть врачами либо работать в госорганах. А мы с мужем хоть оба и работаем в больнице, его труд к категории "врачебных" не относится. В выдаче больничного по уходу за детьми мне отказали, оплачиваемый отпуск в апреле я отгуляла. По телефону мне предложили "договариваться с родственниками". Но почему из-за нежелания властей выполнять свою работу я должна подвергать опасности заражения свою пожилую маму? Единственное, что мне предложили, - это уйти в отпуск за свой счет. А как тогда жить? - недоумевает Ирина Филиппова.

В социальных сетях Ирина объединилась с другими родителями дошколят, и они написали коллективное письмо губернатору региона Сергею Ситникову с просьбой решить вопрос открытия дежурных групп.

Власти пообещали пойти навстречу, но кардинально проблему решить так и не удалось. Если в начале эпидемии на всю 270-тысячную Кострому работало шесть дежурных детсадовских групп, то после шквала обращений их число выросло до десяти. В общей сложности в них смогли принять только 120 детей.

Как сообщили в администрации региона, число обращений по поводу детсадов действительно растет. Однако врачи-инфекционисты не рекомендуют открывать детские сады в полном объеме.

Как рассказала журналистам заведующая инфекционным отделением 1-й окружной больницы Костромы Надежда Тырыкина, дети часто болеют бессимптомно, но являются переносчиками заболевания. Поэтому, если есть хоть малейшая возможность, нужно остаться дома.

После обращения многодетной матери Ирины Филипповой в департамент образования ей наконец предоставили перечень документов и посоветовали "собирать справки" для признания семьи "нуждающейся" в дежурной детсадовской группе.

- Надеюсь, что все получится. Пока же я продолжаю просить о помощи свою маму - умолять ее еще немного поработать нянькой, - заключает Ирина.

Пока верстался номер

В детских садах Костромской области будут дополнительно открыты 26 дежурных групп (всего станет 70) - в Костроме, Буе, Волгореченске, Шарье, Галиче, Вохомском, Кадыйском, Кологривском, Костромском, Островском, Павинском, Поназыревском, Солигаличском, Судиславском, Чухломском, Нейском и Нерехтском районах. Их смогут посещать более 800 детей. До первого июня планируется открыть еще 23 группы, которые смогут дополнительно принять 280 детей.

Комментарии

Александр Кокоулин, руководитель Роспотребнадзора по Костромской области:

- Как показала практика - дети обычно болеют бессимптомно. В связи с этим есть угроза заноса данной инфекции в дошкольные учреждения. Так как нет видимых признаков, то первоначально ни медицинские работники, ни воспитатели не смогут своевременно "вывести" этого ребенка. Заболеют другие дети, которые принесут эту инфекцию к себе домой. В этом и есть основная опасность. Мы настаиваем, чтобы число работающих образовательных учреждений не увеличивалось.

Ольга Еремина, заместитель губернатора Костромской области:

- Дано поручение органам местного самоуправления очень чутко относиться к открытию дежурных групп. Мы понимаем, что производства начали работать. И когда нет возможности, чтобы ребенок находился дома с мамой или с папой, когда сменный режим работы у родителей, когда рядом нет бабушек или дедушек, то при соблюдении требований Роспотребнадзора органы местного самоуправления могут идти навстречу таким семьям и открывать дежурные группы. Если у медиков возникают вопросы по местам в детсадах, я готова лично разбираться с каждым случаем.