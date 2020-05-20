Мошенники через интернет обманули предпринимателей на 15 миллионов рублей

В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве сообщили, что следствием УВД по ЦАО окончено производство уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В Басманный районный суд направлено уголовное дело по факту мошенничества под предлогом продажи майнингового оборудования.

Установлено, что фигуранты уголовного дела в сети Интернет разместили объявление о продаже майнингового оборудования. Встретившись с потенциальным покупателем, мошенники заключили с ним договор купли-продажи, согласно которому в определенный срок они обязуются передать оборудование, а предприниматель оплатить товар. Но получив деньги, аферисты условия договора не выполнили и скрылись. Выяснилось, что злоумышленники совершили еще 18 таких же афер. Общая сумма материального ущерба составила свыше 15 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", 159 УК РФ "Мошенничество".

К уголовной ответственности привлечены трое мужчин в возрасте от 32 до 37 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.