Новости

29-летний актер из комедии "Баскетс" Хэйген Миллс совершил суицид 22:50
В МИД прокомментировали удаление с YouTube аккаунта крымского телеканала 22:49
В Подмосковье снова дали отопление 22:38
Официально анонсирован выход режиссерской версии "Лиги Справедливости" 22:35
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта 22:25
Названы смартфоны, которыми потребители довольны больше остальных 21:30
Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины 21:20
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет 21:19
В Гидрометцентре уточнили информацию о мокром снеге 21 мая 21:13
В Омске беременных не пустили в роддом из-за подозрения на COVID-19 21:05
В Петербурге 68 медикам, заразившимся COVID-19, выплатили компенсации 20:59
В Ленобласти погиб военнослужащий-контрактник 20:50
Турция не примет туристов из России в июне 20:33
В Москве выпал снег 20 мая 20:13
В Совфеде предложили вывести медицинские маски из-под контрсанкций РФ 19:59
В США арестовали подозреваемых в организации побега Карлоса Гона из Японии 19:46
Костромских чиновников уличили в ущемлении прав безработных 19:46
Инвалиды смогут получать средства реабилитации по месту пребывания 19:45
В Саратовской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом 19:38
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире 19:23
В Саратове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 19:23
На Урале выявили нарушения в торговой сети после вспышки COVID-19 19:17
Вышел трейлер сериала Богомолова про "ангарского маньяка" 19:15
Дело калининградских врачей рассмотрит суд присяжных 19:12
В СК рассказали о деле задержанного депутата Заксобрания Кубани 19:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
20.05.2020 22:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Каникулы строгого режима

Московских школьников зовут в летние виртуальные лагеря
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 108(8162)
Несмотря на то что регионы не готовы из-за пандемии принять в свои здравницы московских мальчишек и девчонок, а популярная городская программа "Московская смена" переехала на август, летний отдых у детей все-таки будет. Встречи в теплом "орлятском" кругу и дискотеки - все онлайн. Запись на смены в виртуальные лагеря уже открыта. Рассказываем, что в них интересного ждет школьников.

Камера, монитор, поехали! В настоящий IT-лагерь - "Киберлето-2020". Во время двухнедельной смены, которая стартует 1 июня, школьники от 14 до 17 лет научатся разрабатывать мобильные приложения и компьютерные игры. Они познакомятся с основами программирования на искусственном языке, пройдут курсы по географии киберспорта и английскому языку, узнают, как стать популярным блогером. Все будет проходить на платформе Zoom. Заявки в онлайн-лагерь принимают на mos.ru или на сайте школы N 868.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В детском лагере "Орленок" перенесли первую летнюю смену

Полезно и увлекательно можно провести каникулы во дворце творчества детей и молодежи им. А.П. Гайдара. Чтобы изучить расписание занятий на летние каникулы, которое уже открыто на сайте, придется потратить не один час. Астрономия, английский язык, спорт, музыка, ботаника, кулинария - всего более 300 онлайн-программ для детей от 5 до 17 лет. Масштабный проект получил название - #ЛетовГайдаре. Смены будут проходить на платформе Microsoft Teams, запись на них доступна на mos.ru. По завершении смены участники покажут, чему научились, создав радиоспектакли, тематические выставки, став участниками робосоревнований или онлайн-концерта.

Почему бы этим летом не определиться и с будущей профессией? В этом может помочь еще один образовательный онлайн-лагерь "Город открытий", который откроется для ребят в "Технограде". Школьники в игровой форме познакомятся с перспективными профессиями и современными технологиями - компьютерной графикой и веб-дизайном. Как и в любом лагере, утро детей там начнется с онлайн-зарядки, а далее - комплекс занятий, после каждого урока педагог-куратор проведет встречу-обсуждение. Вместе с преподавателями ребята онлайн смогут устраивать челленджи, флешмобы и развивать свои таланты - мастер-классы в прямом эфире в интернете на любой вкус.

Школьники от 14 до 17 лет научатся разрабатывать мобильные приложения и компьютерные игры

Как рассказали "РГ" в "Мосгортуре" (компания - организатор детского отдыха) в летние лагеря раньше августа ребята поехать не смогут, но для них сейчас прорабатываются программы онлайн-смен. "Мероприятия таких смен будут похожи на те, которые проходят в обычном лагере, только для участия в них не нужно выходить из дома. Например, в программе смены - ежедневные зарядки, огонек знакомств, творческие занятия, квесты, игры и даже дискотеки. Участвовать в мероприятиях и общаться с вожатыми и детьми можно по WhatsApp, Zoom и с помощью образовательно-игровой платформы ClassCraft", - рассказала Инна Голубева, генеральный директор "Мосгортура".

Коммерческие компании тоже не отстают и предлагают платные виртуальные IT-лагеря, языковые, танцевальные и спортивные. Школьникам предлагают онлайн-экскурсии, виртуальные знакомства со сверстниками со всего мира и все по строгому распорядку дня. Цены за одну онлайн-смену колеблются от одной до 16 тысяч рублей.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отдых детей в летних лагерях

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Владимир Путин поручил помочь фермерам с продажами
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Голикова: 17 регионов могут смягчить режим ограничений по COVID-19
Цены на нефть превысили 36 долларов за баррель впервые с 9 апреля
В Госдуме поддержали идею о смягчении условий для досрочных пенсий
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ