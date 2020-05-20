Несмотря на то что регионы не готовы из-за пандемии принять в свои здравницы московских мальчишек и девчонок, а популярная городская программа "Московская смена" переехала на август, летний отдых у детей все-таки будет. Встречи в теплом "орлятском" кругу и дискотеки - все онлайн. Запись на смены в виртуальные лагеря уже открыта. Рассказываем, что в них интересного ждет школьников.

Камера, монитор, поехали! В настоящий IT-лагерь - "Киберлето-2020". Во время двухнедельной смены, которая стартует 1 июня, школьники от 14 до 17 лет научатся разрабатывать мобильные приложения и компьютерные игры. Они познакомятся с основами программирования на искусственном языке, пройдут курсы по географии киберспорта и английскому языку, узнают, как стать популярным блогером. Все будет проходить на платформе Zoom. Заявки в онлайн-лагерь принимают на mos.ru или на сайте школы N 868.

Полезно и увлекательно можно провести каникулы во дворце творчества детей и молодежи им. А.П. Гайдара. Чтобы изучить расписание занятий на летние каникулы, которое уже открыто на сайте, придется потратить не один час. Астрономия, английский язык, спорт, музыка, ботаника, кулинария - всего более 300 онлайн-программ для детей от 5 до 17 лет. Масштабный проект получил название - #ЛетовГайдаре. Смены будут проходить на платформе Microsoft Teams, запись на них доступна на mos.ru. По завершении смены участники покажут, чему научились, создав радиоспектакли, тематические выставки, став участниками робосоревнований или онлайн-концерта.

Почему бы этим летом не определиться и с будущей профессией? В этом может помочь еще один образовательный онлайн-лагерь "Город открытий", который откроется для ребят в "Технограде". Школьники в игровой форме познакомятся с перспективными профессиями и современными технологиями - компьютерной графикой и веб-дизайном. Как и в любом лагере, утро детей там начнется с онлайн-зарядки, а далее - комплекс занятий, после каждого урока педагог-куратор проведет встречу-обсуждение. Вместе с преподавателями ребята онлайн смогут устраивать челленджи, флешмобы и развивать свои таланты - мастер-классы в прямом эфире в интернете на любой вкус.

Школьники от 14 до 17 лет научатся разрабатывать мобильные приложения и компьютерные игры

Как рассказали "РГ" в "Мосгортуре" (компания - организатор детского отдыха) в летние лагеря раньше августа ребята поехать не смогут, но для них сейчас прорабатываются программы онлайн-смен. "Мероприятия таких смен будут похожи на те, которые проходят в обычном лагере, только для участия в них не нужно выходить из дома. Например, в программе смены - ежедневные зарядки, огонек знакомств, творческие занятия, квесты, игры и даже дискотеки. Участвовать в мероприятиях и общаться с вожатыми и детьми можно по WhatsApp, Zoom и с помощью образовательно-игровой платформы ClassCraft", - рассказала Инна Голубева, генеральный директор "Мосгортура".

Коммерческие компании тоже не отстают и предлагают платные виртуальные IT-лагеря, языковые, танцевальные и спортивные. Школьникам предлагают онлайн-экскурсии, виртуальные знакомства со сверстниками со всего мира и все по строгому распорядку дня. Цены за одну онлайн-смену колеблются от одной до 16 тысяч рублей.