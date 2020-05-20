Музей истории Нововоронежской АЭС хранит уникальный экспонат

Новости

Бывшим властям Украины пообещали "приключения и приговоры" 13:57
В Челябинской области ребенок стал жертвой опасной игры 13:55
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 13:53
На выставке в Минске покажут национальные предметы быта белорусов 13:53
Начались испытания новейшего корабля проекта "Каракурт" 13:51
Соискателей работы предупредили о новом виде мошенничества 13:50
Россияне рассказали, чем занимаются в период самоизоляции 13:41
В Коми утонули два пассажира перевернувшейся лодки 13:38
На Дону в психинтернате выявили крупную вспышку коронавируса 13:38
Количество выздоровевших от COVID-19 впервые превысило число новых выявленных случаев 13:37
Умер актер и полицейский Кен Осмонд 13:34
Четверг станет самым холодным и дождливым днем на этой неделе в Москве 13:32
Загадочные подземные камеры найдены под Стеной Плача в Иерусалиме 13:28
Столичный Музей Космонавтики приглашает в гости к космонавтам 13:24
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей 13:23
Муфтий Северной Осетии госпитализирован с коронавирусом 13:21
Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз 13:17
Собянин назвал сроки лечения от коронавируса 13:17
На Кубани банда "черных лесорубов" спилила 240 вековых дубов 13:16
В Волгограде через суд госпитализировали женщину с COVID-19 13:14
Мишустин: В 14 регионах РФ приняты решения о первом этапе снятия ограничений 13:02
Провинции Аргентины вернули жесткий карантин после новых случаев COVID-19 13:00
Видео: байкер сурово поплатился за то, что проскочил терминал без оплаты 13:00
Росреестр: Число ипотечных сделок в Москве упало в четыре раза 12:59
В Москве отменили 846 штрафов за ошибки в привязке машины к пропуску 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
20.05.2020 13:40
Проект: В регионах

Музей истории Нововоронежской АЭС хранит уникальный экспонат

Нововоронежская АЭС (НВ АЭС) приняла участие в проекте "Хранители сокровищ", который в своих социальных сетях запустило правительство Воронежской области. В нем рассказывается об уникальных экспонатах музеев региона.

За один день публикация об уникальном экспонате, хранящемся в Музее истории Нововоронежской АЭС, во Вконтакте собрала более 18 тыс. просмотров, в Одноклассниках - более 28 тыс. просмотров, а также 155 "лайков" в Инстаграме.

В публикации рассказывается о Знамени Всесоюзной ударной комсомольской стройки. В 1957 году в Нововоронеже началось возведение одной из первых промышленных АЭС в СССР. В будущий город атомщиков отправились более 1 тыс. юношей и девушек со всей страны. Стройка велось ударными темпами, поэтому в 1960 году ей присвоили статус Всесоюзной ударной комсомольской. Ее символом стало Знамя, которое хранится в музее по сей день.

Фото: Нововоронежская АЭС
Сотрудники Нововоронежской АЭС отправили послание в 2045 год

"В годы перестройки Музей истории Нововоронежской АЭС переживал не лучшие времена, он был разрушен. Многие экспонаты были утеряны. Знамя Всесоюзной ударной комсомольской стройки председатель профкома, бывший секретарь комитета комсомола Юрий Бабенко случайно обнаружил в одной антикварной лавочке, и выкупил. Теперь это один из наших главных экспонатов, с которым любят фотографироваться посетители", - рассказал ведущий специалист профкома Нововоронежской АЭС Валерий Кузнецов.

Музей истории Нововоронежской АЭС был открыт в 2009 году, в год 45-летия пуска энергоблока №1 Нововоронежской АЭС. В залах музея общей площадью 200 кв. метров представлены экспозиции, рассказывающие об истории атомной отрасли, о сооружении всех семи энергоблоков НВ АЭС, о выдающихся нововоронежских атомщиках. За годы работы музей посетило более 22 тыс. человек, по его экспозициям проведено более 1,5 тыс. экскурсий.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС бесперебойно снабжает энергией Воронежскую область

Также на Нововоронежской АЭС создан единственный в Воронежской области комсомольский музей. Работают Музей поискового отряда "Пересвет" Нововоронежской АЭС, Музей профсоюзной организации НВ АЭС, экспозиция "75 лет Великой Победы".

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
За сутки в России подтверждено 8764 случая COVID-19 в 84 регионах
Правительство намерено упростить проведение сделок с недвижимостью
Минобороны Чехии заявило о невозможности передать РФ памятник Коневу
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Bloomberg исправило статью о COVID-19 в РФ после критики посольства