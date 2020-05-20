Музей истории Нововоронежской АЭС хранит уникальный экспонат

Нововоронежская АЭС (НВ АЭС) приняла участие в проекте "Хранители сокровищ", который в своих социальных сетях запустило правительство Воронежской области. В нем рассказывается об уникальных экспонатах музеев региона.

За один день публикация об уникальном экспонате, хранящемся в Музее истории Нововоронежской АЭС, во Вконтакте собрала более 18 тыс. просмотров, в Одноклассниках - более 28 тыс. просмотров, а также 155 "лайков" в Инстаграме.

В публикации рассказывается о Знамени Всесоюзной ударной комсомольской стройки. В 1957 году в Нововоронеже началось возведение одной из первых промышленных АЭС в СССР. В будущий город атомщиков отправились более 1 тыс. юношей и девушек со всей страны. Стройка велось ударными темпами, поэтому в 1960 году ей присвоили статус Всесоюзной ударной комсомольской. Ее символом стало Знамя, которое хранится в музее по сей день.

"В годы перестройки Музей истории Нововоронежской АЭС переживал не лучшие времена, он был разрушен. Многие экспонаты были утеряны. Знамя Всесоюзной ударной комсомольской стройки председатель профкома, бывший секретарь комитета комсомола Юрий Бабенко случайно обнаружил в одной антикварной лавочке, и выкупил. Теперь это один из наших главных экспонатов, с которым любят фотографироваться посетители", - рассказал ведущий специалист профкома Нововоронежской АЭС Валерий Кузнецов.

Музей истории Нововоронежской АЭС был открыт в 2009 году, в год 45-летия пуска энергоблока №1 Нововоронежской АЭС. В залах музея общей площадью 200 кв. метров представлены экспозиции, рассказывающие об истории атомной отрасли, о сооружении всех семи энергоблоков НВ АЭС, о выдающихся нововоронежских атомщиках. За годы работы музей посетило более 22 тыс. человек, по его экспозициям проведено более 1,5 тыс. экскурсий.

Также на Нововоронежской АЭС создан единственный в Воронежской области комсомольский музей. Работают Музей поискового отряда "Пересвет" Нововоронежской АЭС, Музей профсоюзной организации НВ АЭС, экспозиция "75 лет Великой Победы".

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru