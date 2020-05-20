Сотрудники прокуратуры, проверяющие порядок выплат медикам, которые работают с больными коронавирусом, выявили нарушения в более десяти регионах страны - в том числе и в ЦФО.

В Калужской области главный врач Козельской межрайонной больницы уволился после жалобы медиков на мизерность стимулирующих выплат за работу с инфицированными COVID-19. Получив на руки доплату в 27 рублей, люди в белых халатах расценили это как своего рода издевательство и написали обо всем в местные СМИ.

"Мы работали в выездных бригадах по забору мазков COVID-положительных, контактных пациентов. После приезжали и делали основную работу. И в таком режиме целый месяц ездили по двое в бригаде поочередно (таких по району было пять бригад). Получили "супердоплату", - говорится в письме, поступившем в редакцию "Калужских новостей".

Столь незначительный размер выплат медикам объяснили тем, что, согласно приказу, расчет велся по минутам, непосредственно проведенным с кронавирусным больным. Причем не только тем, кто работал на выездах, но и в стационарах. Общее время нахождения в стационаре с больными не учитывалось, говорится в обращении козельских медиков.

Правда, ознакомиться с приказом сотрудникам больницы так и не удалось. Они выяснили, что с ними должно было быть заключено дополнительное соглашение, но администрация больницы этого почему-то не сделала. Пояснения бухгалтерии оказались еще циничнее, мол, выплаты надо было сделать срочно, а квитанции об оплате уже были сформированы, и переделывать ничего не стали.

Выплаты должны быть произведены без перерасчета на часы и минуты, проведенные в контакте с больным

- С коллективом уже встретился новый главврач, - сообщил заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья Соваков. - В течение ближайшей недели он должен разобраться по каждому конкретному случаю. Ведомственную проверку проведет и минздрав.

В понедельник, 18 мая, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша сообщил на своей страничке в соцсети, что поручил региональным минздраву и минфину максимально оперативно произвести перерасчет медикам стимулирующих выплат в соответствии с новыми порядком, утвержденным правительством РФ.

В соседней Рязанской области фельдшеры и водители бригад скорой помощи, как и их калужские коллеги, тоже разместили обращение в интернете о том, что им сократили обещанные выплаты. СУ СКР по региону начата доследственная проверка. "Следователям предстоит установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников, дать им правовую оценку", - сообщили в ведомстве.

На Орловщине прокурорские проверки начались 15 мая в связи с жалобами медиков, опубликованными в местном СМИ. Спустя два дня прокуроры сообщили о выявленных нарушениях: вопреки требованиям закона департамент здравоохранения Орловской области не обеспечил своевременную разработку в ряде медучреждений правовых актов, устанавливающих порядок расчета "коронавирусных" надбавок. В итоге в разных районах деньги начисляли по разным принципам. Первому заместителю губернатора внесено представление.

В правительстве области отметили, что региональные доплаты за особые условия труда были перечислены в первой декаде мая.

"Выплата... осуществляется за фактически отработанное время из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку, начиная с 21 марта 2020 года (но не ранее даты возникновения основания для ее назначения) до особого распоряжения правительства Орловской области", - пояснили власти региона.

Условие насчет "даты возникновения основания" и привело к разнице в начислениях.

Фельдшер БУЗ Орловской области "Станция скорой медицинской помощи" Дмитрий Серегин рассказал "РГ", что в их учреждении (обслуживает Орел и прилегающий к нему район) выплаты были произведены ровно так, как обещали на федеральном уровне, - за месяц, без пересчета на часы и минуты, проведенные в контакте с больным:

- Несколько человек из-за технической ошибки не попали в список получателей, но это исправимо. Сами же выплаты начислены как положено: если я как фельдшер отработал 168 часов в месяц, то надбавка начисляется в полном объеме, если две недели был на больничном - минус 50 процентов, если на полторы ставки трудился - плюс 50 процентов. Но в районах - на уровне ЦРБ - истолковали нормативные акты по-своему. Несколько коллег сообщили, что у них выплата "почасовая". У большинства тех, кто мне звонил (Серегин - профсоюзный активист. - Прим. "РГ"), сумма зависела от первого контакта с коронавирусным пациентом. То есть коллега съездил на такой вызов 30 апреля и получил 800 рублей - потому что это был последний день месяца. А если бы вызов произошел первого числа, ему бы начислили полную сумму. Мы думаем, что такое толкование было рекомендовано областным департаментом здравоохранения. Парадокс - в пределах региона одни и те же нормативные документы читают по-разному!

По словам Дмитрия Серегина, медики из соседнего Брянска проблем с выплатами не отмечают, а коллеге во Владимире начислили 200 рублей - по два рубля 44 копейки за минуту, проведенную с больным COVID-19. Активист видит две причины неразберихи.

- Первая - размытость формулировок в федеральном постановлении. Так, понятие "группы риска" было официально разъяснено лишь шестого мая. До того было неясно, идет ли речь о пациентах с температурой и другими признаками болезни или о самих медиках. Вторая причина - перегибы на местах. В Орловской области ко мне обращался коллега, который считает, что у него из стимулирующей выплаты за ковид вычли налог, хотя по идее такого быть не должно... Конечно, когда по телевизору обещали 25 тысяч, а на руки выдали 800 рублей - люди разочарованы.

Куда ушли стимулирующие?

В Тамбовской области "президентские" надбавки перечислили врачам, медсестрам, фельдшерам и водителям вместе с зарплатой за апрель, а из регионального бюджета решили поддержать других работников медицинских организаций, вносящих вклад в борьбу с коронавирусом: уборщиц, дезинфекторов, буфетчиц, кастелянш, сотрудников диагностических служб. На это Тамбовщина выделила 8,1 миллиона рублей.

Сотрудники городской клинической больницы имени архиепископа Луки тем временем анонимно пожаловались на то, что стимулирующие выплаты к окладу за апрель им уменьшили, поскольку в условиях борьбы с коронавирусом поток пациентов снизился. По мнению медиков, из обращения президента РФ следовало, что зарплата должна была остаться на уровне среднемесячной независимо от фактической загрузки. В управлении здравоохранения Тамбовской области сообщили, что "порядок начисления стимулирующих выплат медицинским работникам определен в положении об оплате труда конкретного учреждения и в трудовом договоре работника. Решений об уменьшении заработной платы медицинским работникам не рассматривалось и не принималось. Размер выплат за апрель текущего года медработникам, не занятым оказанием помощи больным с новой коронавирусной инфекцией, не должен быть снижен и зависит от фактически отработанной месячной нормы часов, а также уровня качества оказанной помощи".