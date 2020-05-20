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20.05.2020 10:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Результаты анализов на COVID-19 стали доступны москвичам в электронной медицинской карте

Текст: Любовь Проценко

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что результаты лабораторных анализов на коронавирусную инфекцию, проведенные в городских учреждениях Москвы, теперь доступны москвичам в электронной медицинской карте. Информация будет появляться в карте в течение 2-4 дней с момента сдачи анализа.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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- Результаты ПЦР- и ИФА-тестирований на COVID-19 стали доступны москвичам в электронной медкарте. Жители также получают подробную расшифровку всех показателей и четкое объяснение того, что необходимо сделать дальше. Благодаря электронной медицинской карте теперь получать информацию о результатах тестирований стало удобнее, - рассказала Анастасия Ракова.

Речь идет об анализах на COVID-19, сданных после 20 апреля.

Напомню, тест на коронавирус в столице обязательно берется у всех с признаками ОРВИ. Тестирование проводится и у пациентов с пневмонией и всех, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19. Организован в столице и скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями - это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции.

На прошлой неделе в Москве было запущено исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу методом ИФА. Отбор участников исследования проводится методом случайной выборки. Горожане приглашаются на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник.

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