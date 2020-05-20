Собянин: Большинство москвичей соблюдают масочный режим

Около 95-98 процентов москвичей, перемещающихся на метро, соблюдают масочный режим, 93 процента делают это в магазинах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Это хорошая история, когда сами граждане заботятся о том, чтобы они сами защитили себя и окружающих. Надо продолжать этот контроль, чтобы безусловно соблюдались меры самоизоляции", - заявил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

После того, как в городе началась работа большинства предприятий, пассажиропоток увеличился на миллион человек, достигнув 4,5 миллионов уникальных пассажиров, что составляет около половины от всех работающих в Москве в обычное время. Это, подчеркнул Собянин, создает дополнительные риски для распространения заболевания.

Жесткий контроль в столице организован за работой самих организаций. "За последнее время мы оштрафовали около 300 предприятий торговли, промышленности, строительства за несоблюдение соответствующего режима", - рассказал мэр. Около полутора десятков были закрыты по предписанию Роспотребнадзора.