Совфед поддержал продление эксперимента по электронному голосованию в Москве

Напомним, эта форма волеизъявления впервые была использована в сентябре прошлого года в трех округах столицы на выборах депутатов Мосгордумы. Законом предлагается продлить срок действия эксперимента на 2020 и 2021 годы. Норма касается выборов всех уровней, которые пройдут в эти сроки на территории Москвы.

Как отметил, представляя документ на пленарном заседании, первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству Владимир Полетаев, закон позволяет избирателю проголосовать в любом удобном месте, не выходя из дома, с использованием ресурсов московского портала госуслуг.

При этом Полетаев подчеркнул, что гражданин вправе передумать и в день выборов явиться на своей избирательный участок, чтобы проголосовать обычным способом.

Заявление об участии в дистанционном голосовании можно подать только один раз.

"Таким образом, указанный федеральный закон создаст условия для дальнейшего тестового использования современных технологий в процессе голосования, что позволит установить дополнительные гарантии реализации избирательных прав граждан", - заявил Владимир Полетаев.