Спасать жителей Подмосковья от коронавируса будут военные медики

Белые стены, белые двери, белые легкие кровати и ярко-красные кнопки вызова медсестер. Еще зимой в конгрессно-выставочном центре, что находится на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, проходили массовые мероприятия, выставлялась военная техника, у которой толпились взрослые и дети. А сейчас здесь - временный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Он открылся две недели назад, а вылечиться здесь уже успели 100 человек.

"Как такое возможно? - переспрашивает главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев. - У нас первым начал работать блок для легких больных. Их переводили сюда из других стационаров - на долечивание. Каждый лежал по несколько дней, дожидаясь результатов окончательных тестов, которые подтверждают выздоровление. На сегодня в легком блоке осталось 12 человек". Тяжелых больных, которым нужен кислород, аппараты ИВЛ и реанимация, в Кубинку еще не привозили. Ожидают дней через пять. А пока в тяжелых корпусах собирают мебель, монтируют и подключают оборудование.

Временный госпиталь рассчитан на 1420 мест. И это больше, чем имеется во всем Одинцовском округе. Как говорит Фадеев, теперь местным жителям доступны в общей сложности 2700 больничных коек. Пока все больничные мощности отданы именно для лечения пациентов с COVID-19, что и немудрено: Одинцово - один из подмосковных лидеров по числу инфицированных жителей, коронавирусом здесь болеют более 1,3 тысячи человек. "Но постепенно переведем всех больных с коронавирусом сюда, а корпуса Одинцовской больницы вернутся к обычной работе", - отмечает Андрей Фадеев.

В госпитале всего четыре блока, один легкий, остальные рассчитаны на средних и тяжелых больных - здесь каждая койка оснащена системой подачи кислорода. Оборудование обычное, все, как и положено инфекционной больнице - койки легко и быстро трансформируются в реанимационные, есть отделение КТ-диагностики, есть аппараты УЗИ, а также кабинеты функциональной диагностики. А вот работать сюда приехали необычные врачи. 1420 пациентов будут обслуживать 730 медиков, из них 630 - военные. Большинство из них - профессора и курсанты Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, также есть представители медицинских служб Центрального и Восточного военных округов.

В госпитале четыре блока, один легкий, остальные рассчитаны на средних и тяжелых больных - здесь каждая койка оснащена системой подачи кислорода

"Я буду работать здесь начальником медицинской части, - рассказывает старший преподаватель кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии Дмитрий Шаханов. - Могу сказать, что весь наш профессорско-преподавательский состав имеет опыт работы с тяжелыми инфекциями. У курсантов такого опыта, конечно, нет, но каждый из них прошел 36-часовое обучение по работе с больными COVID-19". По словам Шаханова, военных медиков уже расселили по близлежащим гостиницам, озвучили график работы - сутки через двое, ознакомили и с другими условиями труда. На работу и обратно медицинский персонал доставляют бесплатно, кормят тоже бесплатно, даже в то время, когда они отдыхают в гостиницах.

Курсанты академии, которые в госпитале будут исполнять обязанности младшего и среднего медперсонала, пока знакомятся с территорией, изучают логистику госпиталя и ждут, когда привезут тяжелых больных. "Вас как сюда подбирали?" - спросили журналисты у 19-летнего студента-второкурсника Тимура Цуроева. Мальчишка в военной форме сурово сводит брови: "Все курсанты пришли по собственному желанию. Заразиться не боимся, никто про это не думает. Я, например, вижу в этой работе не опасность заразиться, а возможность приобрести очень серьезный опыт". Про выплаты, положенные медперсоналу, работающему с больными коронавирусом, курсант Цуроев, впрочем, тоже все знает.

Кстати, про выплаты. Андрей Фадеев заверил журналистов: все сотрудники Одинцовской системы здравоохранения, имеющие право на эти выплаты, получают их в полном объеме. "Мы знаем, что в Подмосковье открыта "горячая линия" по вопросам выплат врачам, но нам она вряд ли понадобится. У нас есть чат с главой округа, где в любой момент можно обозначить любую проблему, в том числе и по выплатам. Но пока, повторяю, нашим медработникам жаловаться не на что".