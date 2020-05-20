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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Столичный Музей Космонавтики приглашает в гости к космонавтам

Текст: Ирина Огилько

В четверг, 21 мая, в 16:00 московский Музей космонавтики приглашает на новую встречу из цикла "Поехали вместе!" на этот раз в Санкт-Петербург.

Фото: Пресс-служба ИМБП РАН
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Как рассказали "РГ" в пресс-службе музея, куратор и координатор проектов Северо-Западной организации Федерации космонавтики Ирина Исаева расскажет о самых ярких экспонатах и их историях. Она же расскажет, как северная столица связана с историей космонавтики. Специальным гостем встречи станет Сергей Крикалев, летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации.

Проект "Поехали вместе" - это виртуальное путешествие по теме космоса вместе с московским Музеем космонавтики. Всего пока таких путешествий запланировано четыре.

Встреча пройдет в уютной онлайн-гостиной в Zoom. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Космос Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург

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