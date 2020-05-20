Трое налетчиков ограбили московского таксиста и угнали машину

В южном административном округе столицы трое молодых людей совершили разбойное нападение на таксиста.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что в территориальный отдел полиции обратился водитель такси. Он рассказал, что подвозил троих неизвестных. Во время поездки один из пассажиров открыто похитил его мобильный телефон и деньги, после чего скрылся. Двое других пассажиров остались в автомобиле. Не давая водителю возможности обратиться за помощью и, угрожая предметом, похожим на пистолет, они потребовали отвезти их на другой адрес. Прибыв на место, они направились вместе с водителем в один из ломбардов, чтобы заложить его второй телефон. Однако таксист сумел убежать и сразу же обратился в полицию. А разбойники завладели его автомобилем и скрылись на нем.

Преступников задержали сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное. Ими оказались приезжие молодые люди в возрасте 26 и 27 лет, у которых была обнаружена и изъята часть похищенного имущества и тот самый предмет, похожий на пистолет, который направлен на экспертизу. Обнаружили и автомобиль. Позже полицейские задержали еще одного злоумышленника. Им оказался 27-летний приезжий.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162 УК РФ "Разбой" и 161 УК РФ "Грабеж". Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Сейчас сотрудники полиции выявляют дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных.