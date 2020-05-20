В дептрансе Москвы рассказали об объемах продаж масок в метро

Число пассажиров в масках в московском метро неуклонно растет, а вот объемы продаж этих средств защиты в подземке, наоборот, падают. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Там отметили, что вчера в кассах на станциях подземки было продано 23,4 тысячи масок. При этом в первый день масочного режима в метро продали в общей сложности 66 тысяч масок и пар перчаток. Объемы продаж сократились более чем на 60 процентов.

Ранее в пресс-службе сообщили, что утром 20 мая в метро было 100% пассажиров в масках и 93% в перчатках. Эти средства защиты, напомним, стали обязательными при поездках на общественном транспорте и при посещении объектов торговли с 12 мая.