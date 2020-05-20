В Подмосковье снова дали отопление

В Московской области возобновили подачу тепла, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство энергетики. Это было сделано из-за резкого похолодания.

Погода в Подмосковье ухудшилась в середине мая. Предстоящей ночью возможен даже снег. В связи с этим губернатор Андрей Воробьев поручил возобновить отопление домов и социальных объектов. Котельным требуются сутки, чтобы наполнить систему и подать теплоноситель во все здания.

Как только погода наладится, отопление снова отключат. Синоптики полагают, что тепло вернется в регион только на следующей неделе.