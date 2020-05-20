В Туле медсестру наказали за работу в купальнике

Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм. Случай вызвал бурные дискуссии - региональный минздрав даже вынужден был отреагировать на множественные комментарии в соцсетях.

За несоблюдение требований к медицинской одежде к медсестре "применено дисциплинарное взыскание", сообщили "РГ" в пресс-службе минздрава Тульской области. Девушке сделали замечание за нарушение этих требований.

Сама она объяснила свои действия тем, что в костюме очень жарко и душно. Как известно, медики, работающие в "красной зоне", вынуждены весь день находиться в защитной одежде. Девушка нашла вроде бы выход, уверенная, что костюм не столь прозрачен. К тому же она была не в нижнем белье, а в купальнике. К слову, у пользователей соцсетей это вызвало в подавляющем большинстве случаев положительную реакцию.

Тем не менее, досталось не только находчивой девушке - с персоналом госпиталя провели беседу и разъяснили необходимость строго соблюдать "санитарный дресс-код". За работой сотрудников, отвечающих за порядок использования спецодежды и средств индивидуальной защиты, усилен контроль.