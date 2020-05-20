Хуснуллин поручил увеличить число мостов в Забайкалье, подлежащих ремонту

Марат Хуснуллин поручил проработать вопрос о капремонте и строительстве 55 мостов в Забайкалье. Об этом шла речь на селекторном совещании, которое вице-премьер правительства РФ провел с руководством данного региона, представителями Минтранса и Минстроя. Обсуждался вопрос о ремонте дорожной инфраструктуры и развитии жилищного-коммунального хозяйства в крае.

"До 2024 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Забайкальском крае будет отремонтировано более 40% региональных дорог", - заявил Хуснуллин.

Вице-премьер напомнил, что Забайкальский край получил финансирование для ремонта 129 сооружений в рамках проекта "Мосты и путепроводы", и поручил Минтрансу России проработать возможность включения еще 55 мостов в регионе в проект для капитального ремонта и замены сооружений.

"Руководство края просит рассмотреть возможность включить в проект "Мосты и путепроводы" еще 55 мостов с дополнительным выделением пяти миллиардов рублей. Поскольку сейчас сложно говорить о выделении дополнительных средств на те или иные проекты, я рекомендую проработать вопрос ускоренной реализации проектов, которые запланированы в следующие годы. В этом случае можно будем рассмотреть вопрос сдвижки средств 2021 и 2022 года "влево", - отметил он.

В то же время Хуснуллин поручил Минстрою рассмотреть возможность выделения дотации Забайкалью для развития ЖКХ.

"Регион демонстрирует снижение аварийности, установку на бесперебойное и качественное теплоснабжение, однако износ инфраструктуры, сетей тепло и водоснабжения в Забайкалье составляет более 70 %. В связи с этим необходимо рассмотреть возможность выделения дотации на модернизацию коммунальной инфраструктуры и подготовку к новому отопительному сезону", - заявил зампред правительства.