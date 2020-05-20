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Желание делать добрые дела

Молодежь СУЭК из Чегдомына присоединилась к акции #МыВместе
Текст: Александр Форин (Хабаровский край)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 107(8161)
В Хабаровском крае эпидемическая ситуация остается сложной, по-прежнему ежедневно регистрируют 30-40 новых случаев коронавирусной инфекции. И в отдаленном Верхнебуреинском районе пандемия уже проявила себя - у четырех жителей оказались положительными тесты на COVID-19.
Учащиеся Чегдомынского горно-технологического техникума - бойцы трудового отряда СУЭК (ТОС) - присоединились к акции #МыВместе. Фото: АО "УРГАЛУГОЛЬ" Учащиеся Чегдомынского горно-технологического техникума - бойцы трудового отряда СУЭК (ТОС) - присоединились к акции #МыВместе. Фото: АО "УРГАЛУГОЛЬ"
Учащиеся Чегдомынского горно-технологического техникума - бойцы трудового отряда СУЭК (ТОС) - присоединились к акции #МыВместе. Фото: АО "УРГАЛУГОЛЬ"

В трудное время в первую очередь нужно поддержать слабых - пожилых, маломобильных граждан. В помощи нуждаются и те, кто находится на переднем краю борьбы с инфекцией - медработники. Именно для этого была придумана акция #МыВместе.

Ее участники - неравнодушные люди, волонтеры, которые доставляют самоизолированным гражданам лекарства, продукты. К акции присоединились молодые сотрудники СУЭК (Сибирской угольной энергетической компании, основной акционер - российский предприниматель Андрей Мельниченко) и учащиеся Чегдомынского горно-технологического техникума.

- Наши ребята помогают ветеранам АО "Ургалуголь", входящего в состав СУЭК, - говорит замдиректора техникума Анна Савчук. - Бывшим работникам предприятия, которым уже за 65, они привезли продуктовые наборы и товары первой необходимости. Передавали пакеты, соблюдая все меры предосторожности.

Подход был индивидуальным. Со всеми пожилыми людьми предварительно поговорили по телефону, выяснили, что требуется каждому, какая нужна помощь. На средства компании "Ургал­уголь" волонтеры купили мясные и молочные продукты, крупы, консервы, а также стиральный порошок и другие необходимые в быту товары. Стариков тронули и подарки, и поздравления с майскими праздниками, и обещание ребят помогать впредь.

Чегдомынские волонтеры имеют за плечами опыт работы в трудовых отрядах СУЭК. Это один из самых известных проектов угольной компании и фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ". Суть его - временная занятость подростков, которые учатся ответственности и самостоятельности, заботятся о родных городах и поселках, оказывают адресную помощь нуждающимся в ней. Выйдя из трудотрядовского возраста, молодые люди применяют полученные социальные навыки во взрослой жизни.

- Мы давно сотрудничаем с советом ветеранов АО "Ургалуголь", многих знаем лично, поэтому наших представителей пожилые люди встретили, как добрых знакомых, - улыбается Анна Савчук.

В техникуме оказалось столько желающих участвовать в акции #МыВместе, что пришлось проводить конкурс. С учетом эпидемиологической обстановки помощь ветеранам оказывали только совершеннолетние. Это будущий воспитатель детсада, председатель студсовета Евгения Христенко и Анастасия Мартынова, которая обучается по специальности "Обогащение полезных ископаемых".

- Желание делать добрые дела есть у всех, - подчеркивает Анна Савчук. - В следующий раз ветеранов навестят другие волонтеры. И хотя ребята сильно загружены - дистанционная учеба требует очень много времени, они с удовольствием этим займутся, как только будут смягчены или полностью сняты карантинные ограничения.

В техникуме надеются, что ситуация летом нормализуется и учащиеся смогут поработать на благо своего шахтерского поселка, получая достойное вознаграждение за свой труд. АО "Ургал­уголь" обещает, как и раньше, поддерживать их энтузиазм.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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