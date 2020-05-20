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20.05.2020 05:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке корабли ТОФ "сбили" самолет противника

Текст: Юлия Гарднер

Группа малых противолодочных кораблей Тихоокеанского флота провела комплекс артиллерийских стрельб у берегов Камчатки.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В первой половине дня МПК отстрелялись по буксируемому морскому щиту, который имитировал надводный корабль условного противника. В этом эпизоде действия кораблей обеспечивал морской буксир МБ-61.

Затем в полигоне боевой подготовки экипажи провели учение по противовоздушной обороне отряда.

"Тактический фон для отработки задач коллективной обороны обеспечил противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации флота. Он осуществил сброс парашютной мишени. МПК своевременно обнаружили воздушную цель и применили по ней артиллерийские установки АК-176", - рассказал начальник отдела информационного обеспеченияпресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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