На Камчатке пять детдомов закроют на карантин из-за коронавируса

Пять учреждений для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья на Камчатке перейдут на закрытый режим работы. Речь идет об организациях, расположенных в Петропавловске-Камчатском и Елизове, сообщили в правительстве края.

Их сотрудников переведут на 14-дневные смены. По предварительным подсчетам, для организации работы пяти учреждений потребуется 90 человек персонала.

Средства на доплаты для них выделит краевой бюджет. Специалисты профильного министерства готовят необходимую документацию для оформления спецвыплат.

На утро 20 мая в Камчатском крае коронавирус подтвержден у 536 человек. 193 из них вылечились, трое скончались. В России такой диагноз поставлен в общей сложности 299941 пациенту.