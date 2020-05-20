Темпы прироста случаев COVID-19 в ДФО превысили среднероссийские

Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в большинстве дальневосточных регионов превышают среднероссийский показатель. Об этом на совещании с вице-премьером-полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым заявила заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

"Так, если в РФ суточный темп прироста составил 3,2%, то в Камчатском крае - 3,8%, Хабаровском крае - 4,1%, Республике Бурятии - 6,3%, Республике Саха (Якутия) - 5%, Приморском крае - 5,6%, Забайкальском крае - 7,8%, Амурской области - 7,2%", - сообщили в пресс-службе полпредства.

Несмотря на это, уровень заболеваемости COVID-19 в округе ниже, чем в целом по стране.

В связи с этим Юрий Трутнев отметил, что "снятие режимов ограничений должно базироваться на снижении количества заболевших".

Справка "РГ"

По данным на 19 мая, в России коронавирус подтвержден у 299941 человека. Выздоровели 76130 из этого числа, 2837 скончались.