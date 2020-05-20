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20.05.2020 18:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер

Текст: Вера Черенева (Бурятия)

В Бурятии в обсерваторе, организованном на базе Детской республиканской клинической больницы в поселке Сотниково, пациенты напали на медсестер. О случившемся женщины сами рассказали на странице учреждения в Instagram.

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В частности, женщины рассказали, что двое агрессивных мужчин стали закидывать медсестер камнями. Более того, женщинам пришлось в противочумных костюмах даже убегать от пациентов через лес.

Ранее, как отмечает администрация больницы, эти мужчины неоднократно высказывали недовольство условиями проживания, хамили, ломали имущество. В обсерваторе мужчины находятся вторые сутки, проходят обязательный карантин после приезда из Китая.

Также медработники говорят, что рассказывали об агрессивном поведении пациентов полиции, но дело закончилось лишь дистанционным составлением протокола. После нападения дебоширов перевели в другой обсерватор, ну а полицейские выразили готовность приезжать в учреждение в случае конфликтных ситуаций при условии, что стражам порядка выдадут защитные костюмы.

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❗❗❗❗❗❗❗❗❗Мы выкладываем видео, отправленное нашими медсестрами из Обсерватора в п.Сотниково. Огромный стресс получили они от поведения поступивших 16 мая на обсервацию граждан, прибывших из КНР. В течение 2 суток пребывания они проявляли недовольство по поводу того, что направлены на обсервацию, по условиям проживания (Да, это детский реабилитационный центр. Как ранее сообщали – да, старые деревянные постройки 1985 года).​ Вели себя неадекватно агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество. Работники обсерватора неоднократно информировали правоохранительные органы, однако действия ограничились дистанционным составлением протокола.​ Напрасно медики ждали помощь, приготовив СИЗы (защитные костюмы). Наконец, 18- го мая к вечеру ситуация разрешилась. Недовольные были транспортированы по «03» ​ в обсерватор РНД. Медики продолжают свою работу. Осталось чувство горечи и досады от непонимания и безответственности некоторых сограждан … ​ ​ ​ Сегодня утром на планерке ​ министр Е.Ю. Лудупова сообщила, что полиция​ теперь ​ будет приезжать при необходимости, только нужно обеспечить наряды защитными костюмами. Они у нас наготове...

Публикация от ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ (@drkb_03)

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