В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер

В Бурятии в обсерваторе, организованном на базе Детской республиканской клинической больницы в поселке Сотниково, пациенты напали на медсестер. О случившемся женщины сами рассказали на странице учреждения в Instagram.

В частности, женщины рассказали, что двое агрессивных мужчин стали закидывать медсестер камнями. Более того, женщинам пришлось в противочумных костюмах даже убегать от пациентов через лес.

Ранее, как отмечает администрация больницы, эти мужчины неоднократно высказывали недовольство условиями проживания, хамили, ломали имущество. В обсерваторе мужчины находятся вторые сутки, проходят обязательный карантин после приезда из Китая.

Также медработники говорят, что рассказывали об агрессивном поведении пациентов полиции, но дело закончилось лишь дистанционным составлением протокола. После нападения дебоширов перевели в другой обсерватор, ну а полицейские выразили готовность приезжать в учреждение в случае конфликтных ситуаций при условии, что стражам порядка выдадут защитные костюмы.