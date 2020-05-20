В Бурятии выявлено 27 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Бурятии выявлено 27 новых случаев коронавируса. Таким образом, диагноз подтвержден у 1042 человек в республике.

"Успешно завершили лечение и выписались из больниц 420 человек, умерло шесть человек. Проходят лечение в стационарах 437 больных, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 179 пациентов", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что из 27 новых случаев восемь выявлены у прибывших из других регионов. Десять - - связаны с очагом в Кижингинском районе, пять - из очага Республиканской клинической больницы имени Семашко, остальные - контактные с другими ранее выявленными COVID-19.

Справка "РГ"

В России. По данным сайта стопкоронавирус.рф, коронавирус подтвержден у 299941 человека. Вылечились 76130 пациентов, скончались 2837.