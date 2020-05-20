В Якутии бывший начальник райотдела полиции предстанет перед судом

В Якутии бывший начальник Алданского райотдела полиции Александр Осадчий предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий.

Следствие установило, что в период с 2014 по 2017 годы Осадчий давал незаконные указания начальнику местного изолятора временного содержания о предоставлении содержащимся там лицам привилегированных условий. Привилегии действовали по отношению к людям, привлеченным к уголовной ответственности за угоны, кражи, убийство, в обмен на необходимые показания. Для этих лиц обвиняемый организовывал беспрепятственную передачу продуктов и предметов, запрещенных к хранению и использованию - мобильных телефонов, компьютеров, спиртных напитков.

"Помимо передачи незаконных предметов следственно-арестованным по указанию обвиняемого организовывались свидания с девушками без разрешения уполномоченных лиц, которые проходили ночью в помещениях изолятора временного содержания", - отмечает старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

Расследование дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением материалы будут направлены в суд для рассмотрения.

Уголовное дело по обвинению бывшего начальника ИВС, выполнявшего незаконные распоряжения Осадчего, было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Суд приговорил его к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно.