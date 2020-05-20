В Южно-Сахалинске напали на сотрудника мэрии

В Южно-Сахалинске неизвестные напали на сотрудника городской администрации, который сделал им замечание.

Пострадавший - начальник отдела по управлению территорией микрорайона Владимировка Эдуард Филипенко. Инспектируя подведомственную территорию, он увидел, как некие мужчины выставляют мешки с мусором из грузовика на площадку для сбора отходов у одного из жилых домов, вместо того чтобы увезти их на полигон. На замечание они не отреагировали. Тогда чиновник стал снимать происходящее на камеру смартфона.

Увидев это, нарушители брызнули ему в лицо жидкостью, вызвавшей ожоги слизистых, и скрылись, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Глава города Сергей Надсадин уже заявил, что виновных привлекут к ответственности.