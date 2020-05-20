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20.05.2020 08:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Амурской области семью искусал бешеный лисенок

Текст: Александр Ярошенко

В Амурской области двухмесячный лисенок, которого мужчина принес из леса домой, искусал несколько человек.

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Зверек несколько дней прожил у жителей села Раздольное в Тамбовском районе. Вначале лисенок был ласковый, игрался с домочадцами и домашними животными. Затем его поведение резко изменилось - он стал беспричинно агрессивным и начал кусаться.

"Категорически нельзя приносить домой диких животных. Они выходят к людям в двух случаях: когда голодают или болеют бешенством. Тогда у них пропадает страх перед людьми. В данном случае специалисты нашей лаборатории подтвердили, что лисенок был болен бешенством",- рассказал корреспонденту "РГ" начальник управления ветеринарии по Амурской области Сергей Самохвалов.

Сейчас все пострадавшие проходят специализированное лечение.

Стоит отметить, что специалисты считают лис одними из самых частых распространителей бешенства.

Общество Здоровье Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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