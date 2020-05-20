В Амурской области семью искусал бешеный лисенок

В Амурской области двухмесячный лисенок, которого мужчина принес из леса домой, искусал несколько человек.

Зверек несколько дней прожил у жителей села Раздольное в Тамбовском районе. Вначале лисенок был ласковый, игрался с домочадцами и домашними животными. Затем его поведение резко изменилось - он стал беспричинно агрессивным и начал кусаться.

"Категорически нельзя приносить домой диких животных. Они выходят к людям в двух случаях: когда голодают или болеют бешенством. Тогда у них пропадает страх перед людьми. В данном случае специалисты нашей лаборатории подтвердили, что лисенок был болен бешенством",- рассказал корреспонденту "РГ" начальник управления ветеринарии по Амурской области Сергей Самохвалов.

Сейчас все пострадавшие проходят специализированное лечение.

Стоит отметить, что специалисты считают лис одними из самых частых распространителей бешенства.